Questa settimana l’App Google ha aggiunto una nuova scheda “Notifiche” nella barra in basso su Android, mentre oggi arriva una nuova aggiunta per i dispositivi Android e iOS.

Insieme al carosello nella parte superiore di Google Discover ora è presente una nuova scheda che mostrerà gli orari dell’alba e del tramonto per la posizione geografica attuale.

Google Discover ottiene la scheda per alba e tramonto

La nuova scheda “Alba e tramonto” viene visualizzata in alto e si unisce a quelle relative alla qualità dell’aria, finanza, sport e meteo e verrà visualizzata nella parte superiore di Google Discover all’interno dell’App Google e a sinistra della schermata iniziale di Android.

Tuttavia è necessario abilitarla manualmente scorrendo verso sinistra fino a scoprire l’icona della matita. Una volta fatto, l’impostazione verrà sincronizzata con tutti i tuoi dispositivi.

Google ha testato anche una scheda “Shopping” questo mese, ma non è ancora stata rilasciata ampiamente, inoltre il colosso di Mountain View ha ripristinato una riprogettazione che ha reso le schede più grandi per consentire di visualizzare qualche dato in più. Nell’ambito di questo cambiamento, Google ha iniziato a riferirsi al carosello come al “tuo spazio”.

Anche se questo carosello può mostrare solo due schede alla volta, può risultare utile in quanto funziona in modo simile a una complicazione. Con l’occasione ricordiamo che la nuova app Google Meteo è in roll out per tutti.