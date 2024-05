POCO mantiene la promessa e presenta oggi la nuova serie di smartphone POCO F6, composta da due modelli: si tratta di POCO F6 e POCO F6 Pro, due dispositivi che puntano a conquistare i gamer più accaniti, gli amanti della tecnologia e coloro che richiedono elevate prestazioni a un prezzo non eccessivo. Andiamo a scoprirli insieme, tra specifiche, funzionalità, design, prezzi e offerte di lancio.

POCO F6 e POCO F6 Pro ufficiali in Italia con cuori Snapdragon 8

“Con l’evoluzione della tecnologia ad una velocità vertiginosa, il mercato richiede smartphone dalle prestazioni sempre più complete ad un prezzo competitivo“, ha dichiarato Angus Ng, Head of Product Marketing POCO Global. “POCO F6 Pro vanta prestazioni e garantisce un’esperienza di utilizzo da vero e proprio flagship, rappresentando il dispositivo di maggior valore di quest’anno nel suo segmento di prezzo. POCO F6 combina l’hardware e il software più recenti per offrire la migliore esperienza di gioco possibile. Con la Serie F6 valorizziamo ogni aspetto che rende uno smartphone un modello flagship e miriamo a stabilire un nuovo standard nel settore“.

POCO F6 Pro con Snapdragon 8 Gen 2 e fino a 16 GB di RAM

Iniziamo da POCO F6 Pro, che viene proposto dall’azienda come un flagship completo. Lo smartphone è dotato di un display Flow AMOLED da 6,67 pollici a risoluzione WQHD+ con refresh rate fino a 120 Hz, luminosità di picco di 4000 nit, PWM a 3840 Hz e certificazione TÜV Rheinland per la protezione degli occhi. Al “fianco” del pannello troviamo il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 a 4 nm, accompagnato da un minimo di 12 GB di RAM e di 256 GB di memoria interna: il SoC è pensato per offrire prestazioni e connettività avanzate, con supporto a connettività di ultima generazione (5G dual SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC e GPS) e alla tecnologia LiquidCool 4.0.

A livello fotografico, POCO F6 Pro può vantare “il miglior sistema di sensori per fotocamera della gamma POCO“: il nuovo sensore Dual Native ISO Fusion integra una tecnologia che consente un segnale pulito anche in situazioni di forte contrasto, con una differenza di esposizione massima fino a 16 volte. Grazie alla Burst Mode 2.0 è possibile catturare il momento perfetto, e insieme all’algoritmo POCO Imaging Engine, la velocità di caricamento e calcolo è stata ottimizzata notevolmente; per gli scatti notturni è a disposizione poi l’algoritmo Ultra Night, che consente di scattare immagini chiare con una rappresentazione dei colori ancora più accurata con la fusione AI multi-frame. Il sensore principale è da 50 MP e può contare sulla stabilizzazione ottica dell’immagine: al suo fianco una fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP e una fotocamera macro da 2 MP.

Lo smartphone dispone di una batteria da 5000 mAh, con supporto alla ricarica rapida HyperCharge da 120 W: con questa, bastano 19 minuti per tornare al 100%.

Specifiche tecniche di POCO F6 Pro display AMOLED da 6,67 pollici a risoluzione WQHD+ con refresh rate fino a 120 Hz

con refresh rate fino a 120 Hz SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

12 o 16 GB di RAM e 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (con OIS)

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida HyperCharge da 120 W (cablata)

(cablata) ulteriori dettagli nella scheda tecnica completa di POCO F6 Pro

Lo smartphone viene commercializzato nelle versioni Black e White.

POCO F6 con Snapdragon 8s Gen 3

POCO F6 preme un po’ meno sull’acceleratore rispetto al fratello Pro, ma mette comunque a disposizione specifiche interessanti. Il display è anche qui un Flow AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e certificazione TÜV Rheinland per la protezione degli occhi, ma si “ferma” a una risoluzione 1,5K: la luminosità di picco arriva fino a 2400 nit e i bordi sono davvero sottili su tutti i lati (il rapporto schermo-corpo raggiunge il 94,27%)

Lo smartphone è alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, chipset presentato un paio di mesi fa come una versione maggiormente votata all’efficienza: con un’attenzione particolare alle capacità della CPU e dell’intelligenza artificiale, il core X4 offre prestazioni di alto livello (il punteggio AnTuTu supera 1,53 milioni); l’esperienza di gioco può contare su WildBoost Optimization 3.0, con un algoritmo interno che spinge anche i titoli più pesanti alla massima risoluzione, e sul nuovo sistema IceLoop, che migliora il flusso di circolazione del vapore e del liquido per migliorare la dissipazione del calore.

A livello fotografico, POCO F6 offre tre sensori in tutto: sul retro abbiamo una doppia fotocamera con sensore principale da 50 MP (con OIS e apertura f/1.59) e sensore ultra-grandangolare IMX882 da 8 MP, in grado di registrare video fino alla risoluzione 4K a 60 fps; la presenza del chipset Qualcomm unita al Motion Tracking Focus 2.0 consente di seguire i movimenti di persone, animali e insetti mantenendo la messa a fuoco. La fotocamera anteriore è da 20 MP e risulta integrata tramite un foro nello schermo.

La batteria rimane da 5000 mAh, ma scende un po’ la velocità di ricarica (90 W).

Specifiche tecniche di POCO F6 display AMOLED da 6,67 pollici a risoluzione 1,5K con refresh rate fino a 120 Hz

con refresh rate fino a 120 Hz SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

8 o 12 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna

doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (con OIS)

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 90 W (cablata)

(cablata) ulteriori dettagli nella scheda tecnica completa di POCO F6

Lo smartphone viene commercializzato nelle varianti Black, Green e Titanium.

Prezzi e uscita di POCO F6 e POCO F6 Pro in Italia

POCO F6 Pro e POCO F6 sono disponibili all’acquisto già da oggi sul sito ufficiale e Amazon. POCO F6 Pro viene proposto nelle colorazioni Black e White e in tre configurazioni ai seguenti prezzi:

12-256 GB da 579,90 euro

12-512 GB da 629,90 euro

16 GB – 1 TB da 699,90 euro

POCO F6 è disponibile nelle colorazioni Black, Green e Titanium e in due configurazioni:

8-256 GB da 449,90 euro

12-512 GB da 499,90 euro

Fino alle 23:59 del 30 maggio 2024 entrambi gli smartphone saranno acquistabili in offerta lancio alle seguenti cifre: