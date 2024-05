Come molti altri brand anche Nothing, azienda fondata da Carl Pei, propone sui propri smartphone un’interfaccia utente personalizzata nel tentativo di contraddistinguere maggiormente i propri dispositivi da quelli della concorrenza; che piaccia oppure no l’interfaccia NothingOS è sicuramente particolare e in grado di accontentare i gusti di alcuni utenti.

L’azienda è però consapevole di come non ci si possa adagiare sugli allori, nemmeno dal punto di vista estetico e grafico, c’è sempre bisogno di apportare miglioramenti volti a dare una spinta in più all’esperienza d’uso ed è per questo che nel mese di aprile il CEO dell’azienda aveva chiesto alla community di appassionati alcuni suggerimenti su come migliorare NothingOS, concentrandosi nello specifico sul pannello delle Impostazioni rapide (quello che si visualizza abbassando la tendina delle notifiche per intenderci).

La community di fan del brand non ha certo perso l’occasione e ha fornito tutta una serie di suggerimenti e spunti per il restyling di questa componente dell’interfaccia proprietaria, la società è quindi tornata a mostrare quello che potrebbe essere il nuovo pannello Impostazioni rapide che potrebbe debuttare con NothingOS 3.0; inoltre, Nothing ha nascosto un piccolo spoiler all’interno delle immagini, scopriamo di cosa si tratta.

Ecco i cambiamenti del pannello Impostazioni rapide di NothingOS 3.0

Come anticipato in apertura, Nothing sembra aver deciso di portare una ventata di aria fresca all’interno della propria interfaccia proprietaria NothingOS, attualmente giunta alla versione 2.5; nonostante non siano state fornite informazioni ufficiali, è plausibile che le novità che stiamo per mostrarvi vengano implementate nella versione 3.0 dell’interfaccia dell’azienda.

Quelle che potete vedere qui sopra sono le immagini condivise dal CEO della società e ci mostrano i cambiamenti finora apportati sia con l’interfaccia a tema scuro che chiaro:

I riquadri delle Impostazioni rapide e il colore dello sfondo si adatteranno al tema del sistema, cosa che attualmente non accade

Verrà riprogettato il cursore del livello di luminosità e reso più spesso, verrà inoltre posizionato sotto i riquadri delle impostazioni rapide (almeno per il momento, salvo quindi ulteriori modifiche future)

I toggle subiranno alcuni cambiamenti nella forma, alcuni saranno a pillola e altri circolari, così da permettere una migliore gestione dello spazio da parte degli utenti

I pulsanti per dati mobili e WiFi non saranno più inclusi in un’unica tessera, ma verranno separati in toggle circolari

Il riquadro delle impostazioni rapide Disattiva/Suona/Vibrazione è stato ridisegnato, gli utenti potranno quindi passare alla modalità Muto dalla modalità Suoneria con un solo tocco

Inutile dire come i fan del brand abbiano al contempo fatto notare tutta una serie di incongruenze estetiche, fornendo ulteriori suggerimenti per l’implementazione di varie modifiche, molti hanno per esempio fatto notare come la maggior parte delle tessere nello stato acceso siano evidenziate da una tonalità di bianco troppo brillante, o come il toggle della torcia nello stato acceso sia rappresentato con un colore rosso in risalto, che stona con il resto dell’interfaccia.

È probabile che Nothing andrà ad apportare tutta una serie di ulteriori modifiche prima di rilasciare la versione aggiornata della propria interfaccia, presumibilmente attesa contestualmente alla presentazione di Nothing Phone (3): sul prossimo smartphone dell’azienda abbiamo già avuto modo di reperire alcune indiscrezioni, come il possibile prezzo di vendita e processore utilizzato, oltre alle presunte tempistiche di lancio.

Alcuni di voi potrebbero non essersi accorti di niente osservando le immagini presenti nella galleria poco sopra, ma diversi membri della community hanno segnalato qualcosa di strano su X; date un’occhiata alle immagini qui sotto.

Come potete notare, diversi utenti hanno iniziato a segnalare la presenza di un tasto sconosciuto nel mockup utilizzato per la realizzazione delle immagini, non si sa con certezza di cosa si tratti ma in molti ipotizzano che l’immagine utilizzata sia la rappresentazione del futuro Nothing Phone (3), mentre il nuovo tasto potrebbe essere un pulsante di scatto della fotocamera, un cursore di avviso o un pulsante di azione.

Carl Pei sembra aver voluto aumentare l’hype per il prossimo smartphone dell’azienda nascondendo questo piccolo indizio, non ci resta che attendere ulteriori indiscrezioni in merito per saperne di più.

In copertina Nothing Phone (2a)