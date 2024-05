La settimana si apre con diversi aggiornamenti in casa Samsung, tra “semplici” patch di sicurezza e One UI 6.1: in queste ore stanno accogliendo nuovi firmware gli smartphone Samsung Galaxy Z Flip5, Samsung Galaxy Z Fold5 e Samsung Galaxy A15 5G, oltre ai tablet Samsung Galaxy Tab S9, Samsung Galaxy Tab S9+, Samsung Galaxy Tab S9 Ultra e Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022). Andiamo a scoprire insieme tutte le novità in arrivo.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Z Flip5 e Samsung Galaxy Z Fold5

Iniziamo dai pieghevoli: Samsung Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5 stanno ricevendo in Italia un nuovo aggiornamento software, che include le patch di sicurezza di maggio 2024. I due smartphone stanno accogliendo rispettivamente i firmware F731BXXS2CXE1 e F946BXXS2CXE1, che non sembrano portare novità particolarmente pesanti.

Alla fine di marzo è arrivata la One UI 6.1, e da allora sono stati proposti ulteriori tre aggiornamenti (compreso questo). Le novità comprendono soltanto le più recenti correzioni di sicurezza: come abbiamo visto nell’aggiornato bollettino del produttore, le patch di maggio 2024 portano la correzione a 33 vulnerabilità comuni al sistema operativo (CVE) e a 12 vulnerabilità specifiche per i dispositivi Galaxy (SVE), con diversi livelli di rischio.

L’aggiornamento è in distribuzione anche in Italia, quindi dovrebbe arrivare da un momento all’altro.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy A15 5G

Aggiornamento più consistente per Samsung Galaxy A15 5G, smartphone di fascia bassa lanciato lo scorso dicembre. Quest’ultimo sta accogliendo un po’ a sorpresa l’update alla One UI 6.1 a partire dagli Stati Uniti (modello SM-A156U), attraverso il firmware A156USQU1BXDA. Per quanto riguarda le patch di sicurezza si “rimane” a quelle di aprile 2024.

Trattandosi di uno smartphone della gamma Galaxy A, perlopiù di fascia bassa, non sono state integrate le funzionalità Galaxy AI che hanno debuttato a bordo dei Samsung Galaxy S24 a gennaio e che hanno fatto capolino nel corso delle settimane su diversi altri flagship. Le novità comunque non mancano per Galaxy A15 5G: abbiamo nuove funzioni per la modifica delle immagini, per la personalizzazione dell’interfaccia, per la condivisione dei contenuti, per il multitasking, per la gestione della batteria, miglioramenti nelle animazioni e nell’efficienza e non solo.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Tab S9, S9+, S9 Ultra e S6 Lite (2022)

Aggiornamenti in rollout anche per la gamma tablet di Samsung: in queste ore stanno accogliendo nuovi firmware Samsung Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+, Galaxy Tab S9 Ultra e Galaxy Tab S6 Lite (2022). I tablet di fascia alta stanno ricevendo in alcuni Paesi europei le patch di sicurezza di maggio 2024 attraverso i firmware che terminano con BXE3: tutti e tre hanno già accolto la One UI 6.1 da qualche tempo, e per il momento si devono “accontentare” delle più recenti correzioni di sicurezza.

Discorso simile per Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022), ma in questo caso la One UI 6.1 ancora deve arrivare. L’update con firmware P619XXU6CXE2 porta le patch di sicurezza di maggio 2024, ma anche le altre novità che abbiamo visto a partire dal mese scorso su diversi altri modelli: parliamo dell’aggiornamento del supporto della banda LTE TDD, che dovrebbe perlopiù riguardare i modelli tedeschi.

Per tutti e quattro i tablet Android ci sono comunque correzioni a 33 vulnerabilità comuni al sistema operativo (CVE) e a 12 vulnerabilità specifiche per i dispositivi Galaxy (SVE).

Come aggiornare Samsung Galaxy Z Flip5, Z Fold5, A15 5G, Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra e Tab S6 Lite (2022)

Per verificare l’arrivo di nuovi aggiornamenti per Samsung Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5, Galaxy A15 5G, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+, Galaxy Tab S9 Ultra e Galaxy Tab S6 Lite (2022) potete passare dalle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In alternativa potete collegare lo smartphone o il tablet al PC e utilizzare Smart Switch. In caso di esito negativo potete aspettare qualche ora prima di riprovare.