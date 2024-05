Il mercato degli smartphone pieghevoli è in costante evoluzione, grazie anche a offerte sempre più allettanti. Ne è un chiaro esempio Blackview HERO 10, il primo pieghevole del marchio, che per il suo debutto in questo segmento del mercato ha scelto un flip phone come fattore di forma.

Lo smartphone, presto acquistabile su AliExpress, può contare su alcune funzioni decisamente interessanti, come Dynamic Live View, una versione per Android di Dynamic Island, la soluzione lanciata da iPhone per integrare al meglio la fotocamera frontale, con un sensore principale da 108 megapixel e una scheda tecnica decisamente interessante.

Blackview HERO 10

Il flip phone può contare su uno schermo principale da 6,9 pollici con risoluzione di 2560 x 1080 pixel, con certificazione per la bassa emissione di luce blu e la funzione Split View per rendere più intelligente il multitasking. il pannello ha una luminosità massima di 1.300 nit e PWM dimming a 1920 Hz. Blackview ha utilizzato un vetro UTG (ultra thin glass) che permette di realizzare una piega centrale dello spessore massimo di 0,17 millimetri, progettato per resistere ad almeno 250.000 aperture che equivalgono ad almeno 15 anni di attività.

Lo Smart Cover Screen, lo schermo esterno del pieghevole, offre numerose scorciatoie per accedere alle funzioni principali, tra cui quella di mirino per i selfie realizzati con la fotocamere da 108 megapixel. Con la possibilità di aprirlo ad angolazioni comprese tra i 30 e i 150 gradi, Blackview HERO 10 offre libero sfogo alla creatività fotografica, con la modalità FlexForm che consente di scattare da diverse angolazioni senza che sia necessario ricorrere a un treppiede.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale Samsung da 108 megapixel, affiancato da un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel e da un sensore frontale da 32 megapixel per i selfie. Il tutto è assistito dagli algoritmi di ArcSoft 9.0, che migliorano ulteriormente la qualità dell’immagine.

Il produttore asiatico ha posto particolare attenzione anche alla qualità costruttiva, con un frame in lega di alluminio di grado aerospaziale e una cover posteriore in pelle vegana, rendendolo così delicato al tatto ma resistente all’uso. Il team di sviluppo ha aggiunto Live View, una rivisitazione di Dynamic Island, la funzione lanciata da Apple un paio di anni fa, permettendo così di visualizzare le notifiche sotto forma di pop-up che circondano il foro della fotocamera frontale. Da sottolineare inoltre che Blackview ha promesso di aggiornare il sistema con tre major release di Android, una novità che farà molto piacere ai potenziali acquirenti.

Blackview ha scelto un chipset con connettività 4G ma dalle prestazioni in tutto e per tutto simile a quelle di un chipset 5G. Parliamo di MediaTek Helio G99, affiancato da 12 GB di RAM (che possono salire a 36 GB utilizzando 24 GB di memoria virtuale) e 256 GB di spazio di archiviazione, così da poter archiviare senza problemi foto e video in alta risoluzione.

Prezzo e disponibilità

Blackview HERO 10 sarà presto in vendita su AliExpress a soli 429 dollari, grazie al codice sconto W50 che permetterà ai primi 100 acquirenti di risparmiare altri 50 dollari. A seguire il link per l’acquisto.

Dove acquistarlo: Potete acquistare Blackview HERO 10 su AliExpress

