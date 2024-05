Mobvoi ha appena annunciato il nuovo smartwatch di punta TicWatch Pro 5 Enduro, che nasce sulla base del già apprezzato TicWatch Pro 5 e mette sul piatto un pacchetto completo: da Wear OS al display ULP ora integrato con le app di terze parti, passando per le prestazioni garantite dalla miglior piattaforma di Qualcomm per smartwatch fino ad arrivare ad un’autonomia di tutto rispetto, specie se rapportata a tutto ciò che il wearable offre.

Caratteristiche tecniche di TicWatch Pro 5 Enduro

Se TicWatch Pro 5 era stato il primo smartwatch in assoluto ad arrivare sul mercato con il SoC Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1, il nuovo modello Enduro rimane fedele a tale scelta e propone una serie di caratteristiche degne di nota.

Innanzitutto, il dispositivo è dotato di una corona rotante più grande che rende le interazioni ancora più comode; ad essa si affianca un tasto laterale personalizzabile nelle impostazioni. Quanto alla qualità costruttiva, il display è protetto da un vetro zaffiro di nuova generazione e da bordi rinforzati, inoltre lo smarwatch è certificato per resistere all’acqua secondo gli standard US-MIL-STD 810H e 5ATM. Insomma, un perfetto compagno di avventure, come testimoniato anche dalla presenza di bussola, barometro, altimetro e Multi-GNSS (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, Beidou).

L’autonomia è uno dei principali punti di forza di TicWatch Pro 5 Enduro: Mobvoi dichiara fino a 90 ore (ben 10 ore in più del già ottimo TicWatch Pro 5) in Smart Mode e fino a 45 giorni in Essential Mode; non manca il supporto alla ricarica rapida, che in 30 minuti permette di ottenere fino a 2 giorni di utilizzo.

Simili numeri sono resi possibili dalla natura ibrida del display di TicWatch Pro 5 Enduro: come avevamo già visto sul modello “solo” Pro, al di sopra del display OLED da 1,43 pollici, trova posto un display secondario di tipo LCD che Mobvoi chiama ULP (Ultra-low-power) e che rende alcune informazioni essenziali — conteggio di passi e calorie bruciate, livello di ossigenazione del sangue, battito cardiaco, percentuale della batteria, posizione rilevata dalla bussola — sempre disponibili senza sacrificare la durata della batteria.

Il display ULP supporta la retroilluminazione in 18 colori diversi, viene sfruttato nell’app TicExercise per visualizzare la zona di frequenza cardiaca e si sincronizza coi dati delle app di terze parti come Strava, Adidas Running, Nike Run Club. A proposito di salute e fitness, sono più di 100 le modalità di allenamento supportate — tra cui il nuoto in acque libere —, mentre i parametri monitorati includono VO2 Max, livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue, battito cardiaco, tempi di recupero durante gli esercizi, qualità del sonno e non solo: ci sono ben cinque metriche monitorate in modalità “one-tap” in appena 90 secondi, vale a dire: frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue, frequenza respiratoria, livello di stress e salute del cuore. Il tutto viene gestito tramite l’app Mobvoi Health (scaricabile dal Google Play Store a questo link).

Per quanto riguarda la componente smart, sono più di 7.000 i quadranti dinamici con i quali è possibile personalizzare TicWatch Pro 5 Enduro, che si affida al sistema operativo Wear OS di Google — con annesso parco applicazioni del Google Play Store — e supporta i pagamenti NFC tramite Google Wallet e Google Pay.

Scheda tecnica di TicWatch Pro 5 Enduro

Dimensioni: 50,15 x 48,0 x 11,95 mm

x x Peso: 44,7 grammi

Materiali: Metallo, alluminio serie 7000 e Nylon con fibra di vetro, vetro zaffiro per il display

Certificazione: MIL-STD-810H Resistenza all’acqua (anche immersioni, fino a 5 ATM )

Display: doppio (dual-layer), display principale + ULP display, AOD Display principale OLED da 1,43″ con risoluzione 466 x 466 pixel

(dual-layer), display principale + ULP display, AOD SoC: Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 (4 nm)

(4 nm) Memoria RAM: 2 GB

Spazio di archiviazione: 32 GB

Audio: microfono e speaker integrati

e integrati Connettività: Wi-Fi (802.11 n, 2.4 GHz), Bluetooth 5.2 , NFC , GNSS (GPS, Beidou, Glonass, Galileo, QZSS)

(802.11 n, 2.4 GHz), , (GPS, Beidou, Glonass, Galileo, QZSS) Sensori: accelerometro , giroscopio , barometro , bussola , HD PPG , SpO2 , temperatura cutanea , sensore off-body a bassa latenza

, , , , , , , Batteria: unità da 628 mAh con supporto alla ricarica rapida Autonomia: fino a 90 ore (45 giorni in Essential Mode)

con supporto alla ricarica rapida Sistema operativo: Wear OS.

Prezzo e disponibilità di TicWatch Pro 5 Enduro

TicWatch Pro 5 Enduro è disponibile all’acquisto in Italia a partire da oggi, 8 maggio 2024, al prezzo di listino di 359,99 euro nella sola colorazione Obsidian. Lo smartwatch è acquistabile sul sito ufficiale e su Amazon, di seguito il link diretto:

Acquista TicWatch Pro 5 Enduro su Amazon