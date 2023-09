HMD Global è un nome divenuto noto nel mondo degli smartphone per essere il licenziatario del marchio Nokia per telefoni e tablet, tuttavia coltiva ambizioni di grandezza anche col proprio brand: in futuro, vedremo arrivare sul mercato anche degli smartphone marchiati HMD Global, che coesisteranno con quelli Nokia senza rimpiazzarli.

Smartphone HMD Global in arrivo: è ufficiale

HMD Global opera sul mercato degli smartphone attraverso lo storico marchio Nokia da ormai sei anni — in tempi non sospetti, vi abbiamo segnalato il lancio italiano del medio di gamma Nokia G42 5G — e ha maturato un’importante decisione strategica: presto approderà sul mercato anche con smartphone recanti il proprio nome impresso sopra.

L’annuncio è arrivato nelle scorse ore attraverso le parole di Jean-Francois Baril, cofondatore, Chairman e CEO di HMD Global: l’alto dirigente ha parlato attraverso il proprio profilo LinkedIn, riferendo di come nel prossimo futuro i marchi HMD e Nokia coesisteranno nel mondo degli smartphone. In sede di annuncio, Baril ha provato stuzzicare la fantasia degli appassionati segnalando l’arrivo di collaborazioni con partner di un certo spessore.

Baril non ha mancato di esaltare i traguardi raggiunti da HMD Global nel corso di questa significativa esperienza, parlando del produttore di smartphone 5G con la maggiore crescita su base annua, del peso nel mercato europeo — con smartphone di qualità ed economici in arrivo a livello globale — e dell’impegno a favore della sostenibilità concretizzatosi negli smartphone Nokia approdati sul mercato negli ultimi 12 mesi. Forte dell’esperienza maturata grazie a Nokia, HMD Global ha dunque deciso di compiere il passo successivo, consistente per l’appunto nel provare a competere nel mercato degli smartphone usando il proprio stesso nome.

Sì, ma quando?

È importante sottolineare come l’annuncio non contenga informazioni in merito alla timeline: allo stato attuale, non è dato sapere quando effettivamente vedremo il primo smartphone marchiato HMD Global sul mercato. Ad ogni modo, trattandosi di una comunicazione ufficiale, è molto probabile che nelle settimane a venire ne sapremo di più.

