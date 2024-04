Ultime ore per approfittare del coupon fino a 200 euro a disposizione sul Samsung Shop Online e sulla Samsung Shop App, cumulabile con l’extra sconto ed eventualmente con le iniziative di Trade In per l’acquisto di Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra. Vediamo come sfruttare tutto nel dettaglio.

Ancora poche ore per sfruttare il coupon sui Samsung Galaxy S24

È ancora una volta la serie Samsung Galaxy S24 la protagonista delle proposte del Samsung Shop Online, che includono coupon, extra sconto e Trade In (per chi ha uno smartphone o un dispositivo usato da dare in permuta). Combinando le tre iniziative si può arrivare a sconti intriganti su tutta la gamma, soprattutto sul vero e proprio flagship, Galaxy S24 Ultra. Procediamo però con ordine.

Samsung Galaxy S24 e Galaxy S24+ differiscono soprattutto nelle dimensioni, e gran parte dell’hardware risulta il medesimo: entrambi offrono il chipset Exynos 2400, affiancato da 8 o 12 GB di RAM e da almeno 128 GB di memoria interna (UFS 3.1 o 4.0), mentre lo schermo è un Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici (Full-HD+) o 6,7 pollici (QHD+). A livello fotografico entrambi offrono quattro sensori: alla tripla fotocamera con sensore principale grandangolare da 50 MP, ultra-grandangolare da 12 MP e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x, si aggiunge la fotocamera anteriore da 12 MP. Differenze nella batteria, per ovvi motivi: sul più piccolo si ferma a 4000 mAh (con ricarica da 25 W), mentre sul “Plus” si arriva a 4900 mAh (con ricarica da 45 W).

Il “flagship dei flagship” è Samsung Galaxy S24 Ultra, che riprende solo in parte le caratteristiche dei fratelli minori e alza l’asticella un po’ ovunque, soprattutto sul comparto fotografico: a bordo c’è infatti una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale grandangolare da 200 MP, sensore ultra-grandangolare da 12 MP, teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 5x e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x. Il cuore è stavolta il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, ed è affiancato da 12 GB di RAM e almeno 256 GB di memoria interna (si arriva fino a 1 TB), mentre lo schermo sale fino a 6,8 pollici (a risoluzione QHD+, sempre con refresh rate fino a 120 Hz).

La serie ha fatto capolino sul mercato alla fine di gennaio 2024 con prezzi di partenza di 929 euro (Samsung Galaxy S24, 128 GB), 1189 euro (Samsung Galaxy S24+, 256 GB) e 1499 euro (Samsung Galaxy S24 Ultra, 256 GB), ma sfruttando le promozioni del Samsung Shop Online e della Samsung Shop App potete acquistarli a cifre decisamente più intriganti. Dopo aver aggiunto il modello desiderato al carrello, potete digitare il coupon GALAXYS24 nel campo dedicato ai codici promozionali per ottenere uno sconto di 100 euro (su Galaxy S24 e S24+) o di 200 euro (su Galaxy S24 Ultra), che si può sommare all’extra sconto del 5% proposto con l’acquisto tramite l’app ufficiale (potete installare l’app dal Google Play Store e quindi seguire normalmente uno dei link in fondo).

Entrambi gli sconti sono compatibili con il Trade In, che consente di risparmiare fino a 720 euro attraverso la permuta di un dispositivo usato: potete scegliere se ottenere uno sconto immediato con Galaxy Now! (solo con carta di credito), oppure un rimborso tramite bonifico bancario successivo con Samsung +Valore. L’iniziativa è valida fino al 9 maggio con una extra valutazione di 50 euro (rispetto ai valori indicati nella tabella del regolamento) in caso di acquisto di un prodotto della serie Galaxy S24.

Potete dunque acquistare gli smartphone alle seguenti cifre:

Per indecisioni potete consultare le nostre recensioni.