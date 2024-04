CoopVoce ha da poco lanciato il servizio Rinnovo Facile, che semplifica il rinnovo mensile delle offerte telefoniche. Questa nuova funzionalità consente di rinnovare automaticamente l’offerta ogni mese, pagando soltanto l’importo esatto del canone mensile attraverso un addebito sul metodo di pagamento scelto in fase di configurazione.

Il servizio può essere attivato anche online durante l’acquisto di una nuova SIM o eSIM CoopVoce, sia con un nuovo numero che tramite portabilità. Rinnovo Facile si differenzia dal servizio Ricarica Automatica, già disponibile da tempo per i clienti dell’operatore: quest’ultima consente di ricaricare la propria linea quando il credito residuo scende sotto una determinata soglia o secondo una frequenza preimpostata, mentre Rinnovo Facile addebita mensilmente l’importo esatto del canone della propria offerta.

Di seguito riportiamo la nota con cui CoopVoce annuncia l’avvio del servizio:

Da oggi con l’APP CoopVoce puoi attivare il nuovo servizio Rinnovo Facile: rinnovare la tua offerta da oggi sarà ancora più semplice. Ogni mese pagherai solo l’importo esatto della tua Offerta e non dovrai più preoccuparti di ricaricare la tua linea. Il servizio è gratuito. Inoltre, con l’APP CoopVoce puoi controllare oltre al credito residuo, i minuti, gli SMS e i Giga che puoi ancora utilizzare.

Come attivare e come funziona Rinnovo Facile

Come già specificato dall’operatore, Rinnovo Facile è disponibile sia sull’area privata del sito CoopVoce, sia sull’applicazione per Android o iOS. Per attivare il servizio è necessario aggiornare l’applicazione alla versione 2.42 e dirigersi nella sezione “Ricarica”, presente anche nella propria area personale sul sito.

L’attivazione di Rinnovo Facile preclude la presenza in contemporanea del servizio Ricarica Automatica, che sarà disattivato in caso di passaggio alla nuova funzionalità. La nuova funzionalità è disponibile per tutti i clienti CoopVoce con un’offerta attiva sulla propria SIM, ad eccezione dei clienti Business e di coloro che hanno attivo solo il piano base a consumo.

Il pagamento mensile avviene il giorno esatto della scadenza della propria offerta attiva, addebitando il costo esatto dell’importo sulla propria carta di credito Visa o Mastercard o, in alternativa, il proprio conto PayPal. Tale importo viene scalato dal metodo di pagamento soltanto quando il credito residuo sulla propria SIM è inferiore al canone dell’offerta.

Anche se si utilizza Rinnovo Facile, i clienti CoopVoce potranno comunque usufruire del rinnovo anticipato dell’offerta quando necessario, ad esempio quando si esauriscono i Giga, utilizzando i canali tradizionali messi a disposizione dall’operatore. Potete attivare il servizio, e all’occorrenza disattivarlo, attraverso l’applicazione ufficiale scaricabile dal Google Play Store attraverso il badge sottostante.