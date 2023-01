A metà dello scorso dicembre, il team di sviluppo di Instagram ha annunciato le Note, una nuova funzionalità che consente di condividere i propri pensieri, tramite brevi post da massimo 60 caratteri (tra testo ed emoji), con gli amici, un nuovo e rapido modo per creare spunti di conversazione.

Il team del social network ha recentemente annunciato che, già da questa settimana, le Note di Instagram saranno disponibili in Europa (inclusa l’Italia) e in Giappone, e quindi non saranno più esclusiva del Nord America, dell’Asia e dell’America Latina.

Instagram annuncia il lancio globale delle Note

Attraverso un video condiviso su Twitter, il capo di Instagram, Adam Mosseri, ha annunciato il lancio globale della funzionalità Note del social network, finora disponibile, in fase di test esclusivamente negli Stati Uniti.

A partire dalla giornata di ieri, come confermato dalla portavoce Christine Pai in una e-mail ai colleghi di The Verge, la funzionalità è in via di distribuzione graduale agli utenti dell’Unione Europea, del Regno Unito e in Giappone. A quanto pare, il divario temporale è dettato dalla volontà di garantire che la funzionalità fosse conforme alle normative locali.

🎉 Notes Launch Worldwide 🎉 Notes are now available in Europe and Japan. Check it out and let me know what you think! 👇🏼 pic.twitter.com/MSSjQZVIuZ — Adam Mosseri (@mosseri) January 30, 2023

Come anticipato in apertura, le Note sono brevi post da 60 caratteri che possono contenere unicamente emoji e testo, pensati per galleggiare sopra l’icona con il proprio avatar nella sezione “Messaggi” dell’app. La durata delle Note è la stessa delle Storie, ovvero 24 ore, è possibile renderle pubbliche per tutti i propri amici o impostarle per raggiungere solo i propri “amici più stretti”; in ogni caso, agli utenti non verrà notificato che un proprio amico ha pubblicato una nota ma dovrà essere sua premura controllare la posta in arrivo per vederla.

Nonostante l’annuncio di un lancio globale, tuttavia, sembra che la funzionalità non sia ancora disponibile per tutti gli utenti nemmeno negli stati in cui è stata lanciata nella tranche iniziale; pertanto, affinché tutti ricevano la funzionalità, come sempre, sarà necessario attendere del tempo, non precisamente quantificabile.

Va, tuttavia, precisato che il rilascio della funzionalità è stato avviato sia per quanto concerne l’app per dispositivi Android che per quanto concerne l’app per dispositivi iOS.

Come sfruttare la funzionalità “Note” del social network

Per avere accesso alle Note, sarà fondamentale raggiungere la sezione Messaggi di Instagram (basta effettuare un tap sul pulsante posto in alto a destra nella pagina iniziale dell’app).

Quando la funzionalità è abilitata, nella parte superiore della pagina sarà presente il vostro avatar sovrastato da un segno “+”: sulla stessa riga, appariranno, eventualmente, gli avatar di tutti gli amici che hanno condiviso/inviato una nota e, sopra di essi, in piccole bolle, saranno contenute le anteprime delle stesse note. Per leggere una nota completa, bisognerà toccarla.

Una volta aperta la nota, apparirà una finestra pop-up dalla parte inferiore dello schermo che mostrerà l’intera nota e aprirà la tastiera per potere digitare rapidamente una risposta; d’altronde è uno strumento pensato per dare nuovi spunti di conversazione. Una volta che l’utente risponde ad una nota, la risposta e tutti i messaggi seguenti verranno inseriti nella cronologia della chat con esso.

Per inviare una nota, invece, bisognerà effettuare un tap sul simbolo “+” che sovrasta la propria icona; a questo punto si aprirà un pop-up che consente di digitare i famosi 60 caratteri e, sotto, vi è la sezione per scegliere con chi condividere tale nota: è possibile scegliere tra “tutti quelli che mi seguono e io seguo” e “Amici più stretti” (tra l’altro, grazie ad una piccola freccia, è possibile accedere al menu che consente di modificare l’elenco degli amici stretti). Una volta che è stato impostato il tutto, basterà effettuare un tap sul link “Condividi” posto in alto a destra.

Una volta inviata una nota, è possibile sostituirla o rimuoverla prima della scadenza (che come detto è fissata in 24 ore dal momento della pubblicazione): basterà effettuare un tap sulla propria nota e scegliere se pubblicare una nuova nota (che andrà a sostituire la precedente) o eliminare quella attualmente pubblicata.

Come aggiornare Instagram o provare le novità in anteprima

Per scaricare o aggiornare Instagram su smartphone Android, e non perdere le ultime novità introdotte a livello globale dal team di sviluppo dell’app, sarà sufficiente procedere con il download e l’installazione o con la verifica della presenza di aggiornamenti tramite il Google Play Store: la pagina dell’app è raggiungibile tramite il badge sottostante.

Qualora siate invece interessati a provare le novità in anteprima, è possibile ricorrere al Programma Beta dell’app, disponibile sempre attraverso la pagina dell’app sul Google Play Store o raggiungibile tramite questo link. Nel caso in cui il programma beta fosse momentaneamente al completo, è possibile scaricare e installare i pacchetti APK delle versioni beta di Instagram (ma anche le versioni alpha, ovvero quelle indicate come compatibili col nuovo strumento per la programmazione dei contenuti) attraverso il portale APKMirror (la pagina dedicata è raggiungibile seguendo questo link).

