Stiamo iniziando a entrare nel vivo della primavera, con giornate allungate e temperature più miti, e per l’occasione HONOR ha pensato di proporre nuove offerte dedicate. Durante questo mese di aprile 2024 sono disponibili sul sito ufficiale del produttore diverse proposte riguardanti smartphone, tablet Android e PC, che toccano alcuni dei modelli più popolari del marchio. Scopriamo insieme gli sconti più interessanti dell’iniziativa Spring Sale.

Le offerte HONOR di primavera, tra sconti e coupon

Le offerte HONOR di primavera consentono di approfittare non solo di sconti specifici validi su alcuni prodotti, ma anche su ribassi sull’intero catalogo. Fino al 18 aprile 2024 sarà infatti possibile usufruire di uno sconto variabile in base a quanto speso sullo shop online ufficiale; più nel dettaglio:

20 euro di sconto con una spesa di almeno 200 euro

con una spesa di almeno 30 euro di sconto con una spesa di almeno 300 euro

con una spesa di almeno 40 euro di sconto con una spesa di almeno 400 euro

Questi sconti sono disponibili per tutti i prodotti del sito, ad eccezione di HONOR Magic V2, HONOR Magic6 Pro e HONOR Magic6 Lite.

HONOR Magic V2 è comunque tra i protagonisti delle offerte di primavera del marchio: parliamo dello smartphone pieghevole più sottile al mondo, dotato di cerniera in lega di titanio, display interno LTPO OLED da 7,92 pollici, display esterno LTPO OLED da 6,43 pollici e funzionalità Dual Tasking Efficiency, che migliora il multitasking. Lo smartphone è stato lanciato al prezzo consigliato di 1999,90 euro, ma attualmente potete portarvelo a casa a 1599,90 euro (fino al 19 aprile 2024) con una protezione dello schermo gratuita.

Un altro dei prodotti più apprezzati della gamma recente è sicuramente HONOR Magic6 Pro, uno smartphone con display OLED da 6,8 pollici, SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 e batteria da 5600 mAh con ricarica SuperCharge cablata fino a 80 W e wireless fino a 66 W. Fino al 30 aprile 2024 potete acquistarlo in offerta a 999,90 euro grazie anche al coupon da 100 euro disponibile sul sito (ABM6P100), con protezione dello schermo inclusa.

Acquista HONOR Magic V2 in offerta

Acquista HONOR Magic6 Pro in offerta

Le offerte toccano anche HONOR 90 e HONOR Magic6 Lite 5G: il primo offre il SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 e una tripla fotocamera con sensore principale da 200 MP, ultra-grandangolare e macro da 12 MP e sensore per la profondità da 2 MP, il secondo il SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 e un display con tecnologia HONOR Ultra-Bounce Anti-Drop con certificazione cinque stelle da parte di SGS per la resistenza alle cadute.

Fino al 30 aprile 2024, HONOR 90 viene proposto in sconto a 399,90 euro (versione 8-256 GB e 12-512 GB), ma con il coupon AHTFD30 il prezzo scende a 369,90 euro. HONOR Magic6 Lite è disponibile in promozione a 299,90 euro, sempre fino al 30 aprile 2024.

Acquista HONOR 90 in offerta

Acquista HONOR Magic6 Lite in offerta

Chi desidera un tablet Android può invece optare per HONOR Pad 9, un dispositivo dotato di uno schermo IPS LCD da 12,1 pollici e di una batteria da 8300 mAh che secondo la casa offre fino a 11 ore di streaming video, 11 ore di navigazione sui social o 15 ore di streaming musicale. Risulta disponibile al prezzo scontato di 299,90 euro sfruttando anche il coupon APAD950; con 1,99 euro si possono aggiungere le cuffie wireless HONOR Earbuds X6 White (valore di 59,90 euro).

Acquista HONOR Pad 9 in offerta

Queste erano solo alcune delle offerte di primavera di HONOR. Per consultare tutti gli sconti Spring Sale del sito ufficiale, che di recente ha abbandonato il dominio hihonor.com in favore di un più semplice honor.com, potete seguire il link qui in basso:

Tutte le offerte Spring Sale di HONOR