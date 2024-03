HONOR ha lanciato il nuovo sito, abbandonando lo storico dominio hihonor.com in favore di un più semplice ed efficace honor.com, cogliendo l’occasione per proporre un’offerta esclusiva a coloro che si registrano al sito.

Registrandosi, infatti, sarà possibile ottenere uno sconto del 5% valido sul primo acquisto che si può applicare anche ai prodotti già in offerta, come gli smartphone Android più popolari del produttore cinese, quali il flagship Magic6 Pro e il pieghevole più sottile al mondo Magic V2. Scopriamo tutti i dettagli.

HONOR inaugura il nuovo sito honor.com

Addio HiHonor, benvenuto honor.com, la nuova casa online del produttore cinese che, per celebrare il lancio del nuovo sito (o, meglio, del nuovo dominio), propone un’offerta esclusiva dal 31 marzo al 6 aprile 2024.

Chi si registra al sito nel periodo della promozione, otterrà uno sconto del 5% che può essere applicato al primo acquisto sul nuovo store del produttore cinese.

In questo modo, potrete risparmiare ulteriormente sull’acquisto di un dispositivo HONOR, ad esempio, sfruttando lo sconto in accoppiata alle offerte già attive (alcune delle quali terminano alle 23:59 di oggi, 31 marzo 2024).

Registrati sul sito honor.com per ottenere lo sconto del 5%

Ci sono alcune offerte interessanti in scadenza

HONOR Magic6 Pro (scheda tecnica)

Il primo protagonista è HONOR Magic6 Pro, uno dei migliori cameraphone in circolazione (sensore principale da 50 MP con apertura variabile e OIS, sensore ultra-grandangolare da 50 MP e teleobiettivo da 180 MP con OIS), dotato di una scheda tecnica di prim’ordine (Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna).

Questo dispositivo ha un prezzo di listino pari a 1299,90 euro ma può essere acquistato a 999,90 euro grazie al coupon ATUTTOANDROIDM6P. Inoltre, in omaggio, vengono offerti un servizio di protezione dei danni dello schermo (durata 6 mesi), una cover e un caricabatterie da parete (100 W).

Acquista HONOR Magic6 Pro sullo store ufficiale del produttore cinese

HONOR Magic V2 (scheda tecnica)

Anche HONOR Magic V2 è protagonista di un’offerta in scadenza sullo store. Si tratta dello smartphone pieghevole più sottile al mondo (con i suoi 4,7 mm di spessore da aperto) che offre due display di buona qualità, un comparto fotografico di buon livello per il segmento dei pieghevoli e potenza da vendere grazie al SoC Snapdragon 8+ Gen 2, affiancato da 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna.

Questo smartphone ha un prezzo di listino di 1999,90 euro ma viene proposto in offerta a 1499,90 euro. Inoltre, in omaggio, vengono offerti un servizio di protezione dei danni dello schermo (durata 6 mesi, una volta per lo schermo esterno e una per quello interno) e un caricabatterie da parete (66 W). Aggiungendo al carrello lo smartwatch HONOR Watch 4 BT (valore commerciale pari a 149,90 euro), verrà aggiunto un sovrapprezzo irrisorio di appena 0,01 euro.

Acquista HONOR Magic V2 sullo store ufficiale del produttore cinese

HONOR Magic6 Lite 5G (scheda tecnica)

Il terzo protagonista è l’elegante smartphone Android di fascia media HONOR Magic6 Lite 5G, dispositivo plasmato attorno al SoC Snapdragon 6 Gen 1 (con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna) e caratterizzato da un design premium con vetro curvo all’anteriore, posto a protezione di un bel display AMOLED da 6,78 pollici.

Questo smartphone ha un prezzo di listino di 399,90 euro ma viene proposto in offerta a 299,90 euro. Aggiungendo al carrello il caricabatterie HONOR SuperCharge Power 66 W (valore commerciale pari a 29,99 euro), verrà aggiunto un sovrapprezzo di soli 9,90 euro.

Acquista HONOR Magic6 Lite 5G sullo store ufficiale del produttore cinese

Dettagli utili sullo store online del produttore cinese

Cambia il nome ma non cambia la politica di vendita: come HiHonor, anche il nuovo store di HONOR consente di acquistare i prodotti con carta di credito (MasterCard e Visa), con PayPal o con Klarna (con anche la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi). Sono poi previsti il servizio di permuta HONOR Trade-in e la possibilità di sfruttare i finanziamenti di Agos per gli acquisti in 24 rate a tasso zero.

Per quanto concerne la spedizione, questa sarà gratuita per gli ordini superiori ai 99,90 euro; qualora non venisse superata quella soglia, il costo della spedizione è pari a 9,9 euro (IVA inclusa). Sul fronte delle tempistiche, le consegne dovrebbero avvenire entro 2-4 giorni lavorativi. Inoltre, è previsto un periodo di reso gratuito di 14 giorni,

