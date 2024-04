Si chiama Xiaomi Mijia Desk Lamp 2 ed è una nuova lampada smart lanciata dal colosso cinese, sempre più protagonista non soltanto nel mondo mobile ma anche nel settore dei dispositivi smart home.

Si tratta di un upgrade rispetto alla precedente generazione, in quanto la nuova lampada di Xiaomi può contare su una superficie luminosa più grande, un design migliorato e un sistema per la riduzione dell’abbagliamento più efficace.

Le principali caratteristiche di Xiaomi Mijia Desk Lamp 2

Tra i punti di forza della nuova lampada del colosso cinese vi sono gli sforzi dell’azienda per dare priorità alla salute degli occhi degli utenti, così come viene confermato dalle certificazioni “CQC Reading and Writing Desk Lamp AA-level Light” e “CQC Learning Lamp AAAA-level”: in pratica, tale lampada dovrebbe essere in grado di garantire un’esperienza piacevole e rilassante sia per la lettura che per la scrittura e ciò anche per periodi di tempo prolungati.

A dire del produttore, la nuova lampada può vantare anche miglioramenti significativi sia nell’illuminamento che nell’uniformità rispetto alla generazione precedente, in modo da garantire agli utenti una superficie di lavoro più ampia e illuminata in modo più uniforme.

Tra i punti di forza di Xiaomi Mijia Desk Lamp 2 non vi è solo il livello di luminosità ma anche il comfort e la lampada può contare sulla certificazione TÜV SÜD Optimal Light (concessa per i bassi livelli di sfarfallio e di luce blu).

Infine, Xiaomi Mijia Desk Lamp 2 si integra perfettamente con l’ecosistema smart home del colosso cinese, ossia HyperOS e gli utenti avranno la possibilità di controllarla attraverso vari dispositivi collegati (regolando la temperatura del colore, la luminosità e le varie modalità di illuminazione).

La nuova lampada di Xiaomi in Cina viene venduta a 179 yuan (pari a circa 23 euro). Restiamo in attesa di informazioni dal produttore su una sua eventuale commercializzazione in Europa.