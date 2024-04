In casa CUBOT si festeggia l’arrivo del nuovo flagship, caratterizzato da un design particolarmente sottile a cui si unisce una durabilità senza rivali. Si chiama CUBOT KingKong AX ed è pronto a ridisegnare i confini per quando riguarda i rugged phone, spingendosi dove nessuno si era avventurato prima, con una soluzione resistente e raffinata per le avventure di tutti i giorni.

Design ultra sottile

Nonostante si tratti di un dispositivo rugged KingKong AX stabilisce un nuovo standard per quanto riguarda questa categoria di smartphone, rendendolo dunque il compagno ideale per chi cerca un prodotto resistente ma allo stesso tempo comodo da utilizzare e da tenere in tasca.

Le certificazioni IP68 e IP69K ne garantiscono la resistenza ai maltrattamenti, dall’acqua alla polvere passando per temperature estreme, senza che il telefono debba risentirne. Anche le cadute, i colpi improvvisi o l’immersione in vari liquidi, non gli impediranno di continuare a funzionare svolgendo al meglio il proprio compito.

CUBOT non ha risparmiato sui componenti, a partire dal chipset utilizzato, un MediaTek Helio G99 affiancato da ben 12 GB di RAM (che possono diventare 24 GB utilizzando la RAM virtuale) e 256 GB di spazio di archiviazione, che può essere ulteriormente espanso utilizzando microSD fino a 1 TB. In questo modo le prestazioni sono sempre all’altezza, anche negli scenari di utilizzo più impegnativi.

Lo schermo da 6,583 pollici, con risoluzione FullHD+, è dotato di notch a goccia per alloggiare la fotocamera frontale e ha una frequenza di refresh di 120 Hz, caratteristica che sarà sicuramente apprezzata anche da chi utilizzerà lo smartphone per giocare.

CUBOT KingK0ng AX farà il suo debutto sui mercati internazionali il prossimo 15 aprile e sarà in vendita su numerose piattaforme di e-commerce online, tra cui AliExpress, MercadoLibre, Ozon e Joom. In occasione del lancio potrete farlo vostro, utilizzando i link sottostanti, a soli 199,99 dollari, mentre per maggiori informazioni e dettagli tecnici vi rimandiamo alla pagina ufficiale del produttore, raggiungibile a questo indirizzo.

