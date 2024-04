Le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale stanno prendendo sempre più piede nel settore mobile e da OPPO arriva l’ultimo esempio in tal senso: il popolare produttore asiatico, infatti, ha annunciato nelle scorse ore il rilascio di AI Eraser per la serie OPPO Reno11.

La nuova soluzione sviluppata da OPPO può essere considerata uno strumento basato sull’intelligenza artificiale generativa che, a dire del produttore, sarà in grado di migliorare l’esperienza di coloro che hanno deciso di acquistare OPPO Reno11, Reno11 Pro e Reno11 F.

OPPO AI Eraser sbarca sulla serie Reno11

Il team di OPPO ci ha tenuto a precisare che questa nuova funzionalità ha le potenzialità per rendere alla portata di un’ampia platea di utenti “potenti esperienze di fotoritocco generative con intelligenza artificiale”, aggiungendo che gli smartphone della serie OPPO sono i primi nella loro fascia di prezzo a poter vantare strumenti così avanzati.

Così come suggerisce il suo nome, AI Eraser consente agli utenti di rimuovere facilmente gli oggetti dalle foto semplicemente cerchiandoli e tale soluzione, a differenza di altre già disponibili, dovrebbe essere in grado di garantire un risultato finale “naturale”, ciò proprio grazie alle potenzialità dell’intelligenza artificiale generativa (usata per creare modifiche fluide per la rimozione degli oggetti).

In sostanza, AI Eraser dovrebbe riuscire a rimuovere gli oggetti indesiderati, sostituendoli con elementi dall’aspetto naturale, in modo da riempire lo spazio con un risultato finale molto piacevole.

Questa soluzione di OPPO, che può essere considerata una sorta di concorrente rispetto a quelle offerte da altri importanti produttori (basti bensare a Gomma Magica di Google o alla suite Galaxy AI di Samsung), sarà messa a disposizione dei possessori degli smartphone della serie OPPO Reno11 nella prima parte di aprile attraverso un apposito aggiornamento software via OTA.

