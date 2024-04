OPPO ha ufficializzato in Italia il nuovo OPPO Reno11 F 5G, smartphone Android che va ad ampliare la serie OPPO Reno11, non ancora lanciata in Italia, e si colloca nel cuore della fascia media.

Lo smartphone offre una finitura particolare, un ampio display OLED a 120 Hz circondato da cornici sottilissime, un comparto fotografico triplo e una batteria capiente che, affiancata a un SoC non troppo energivoro, dovrebbe garantire una lunga durata. Il tutto condito da un prezzo non troppo alto e da una grande attenzione sui fronti della qualità costruttiva e della durabilità/resistenza nel tempo.

OPPO Reno11 F 5G è ufficiale in Italia

A distanza di un mese e mezzo dall’annuncio per il mercato thailandese, OPPO ha portato ufficialmente in Italia il nuovo OPPO Reno11 F 5G, smartphone di fascia media che inaugura la serie Reno11 in Italia. Il lancio di questo dispositivo è stato commentato da Billi Zhang, Presidente della divisione Overseas Market, Sales and Services presso OPPO:

“Il design sottile e leggero di Reno11 F 5G si distingue per la sua personalità unica, mentre il suo straordinario schermo immersivo, unito ad esperienze smart, lo rendono un device estremamente piacevole da utilizzare. Streaming, fotografia, navigazione diventano esperienze ancora più appaganti grazie a questo compagno resistente, che dura tutto il giorno e si ricarica rapidamente.”

Design ricercato e display “borderless”

OPPO Reno11 F 5G non è uno smartphone compatto ma può sicuramente risultare confortevole anche durante le lunghe sessioni di utilizzo grazie allo spessore ridotto di 7,54 mm e al peso contenuto in 177 grammi. Si tratta di un dispositivo realizzato per garantire durabilità nel tempo: ciò è sottolineato dalla presenza della certificazione IP65 e dai numerosi test di qualità a cui è stato sottoposto, dimostrando di potere resistere a 100.000 pressioni sul tasto del volume, 200.000 pressioni del pulsante di accensione/spegnimento e a 20.000 inserimenti del cavo USB-C.

Per quanto concerne il design, il dispositivo è disponibile in due colorazioni: la Ocean Blue può vantare il nuovo Magnetic Particle Design di OPPO (finitura vitrea che ricorda le onde del mare), mentre la Palm Green è realizzata attraverso il processo OPPO Glow (incisione a livello microscopico di piccoli cristalli scintillanti). Al posteriore è presente poi la fotocamera Sunshine Ring, design che consente alla fotocamera di catturare più luce.

All’anteriore, invece, l’utente verrà accolto da un ampio display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+, frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, luminosità di picco a 1100 nit e PWM dimming a 2160 Hz (quando la luminosità scende al di sotto dei 90 nit). Il display nasconde un lettore ottico delle impronte digitali ed è circondato da cornici sottilissime (1,47 mm) sui due bordi laterali; sono un po’ più pronunciate le altre due cornici.

OPPO punta forte sul comparto fotografico

Rimanendo all’anteriore, all’interno di un piccolo foro circolare e centrato, troviamo una fotocamera da 32 megapixel, ottima per scattare selfie e registrare video fino al 4K (a 30 fps) che possono essere registrati anche dalla fotocamera principale: questa, chiamata Ultra-Clear Main Camera, si affida a un sensore da 64 megapixel (stabilizzato elettronicamente) che punta a offrire scatti nitidi e dettagliati.

Questo sensore, unito a un obiettivo grandangolare da 25 mm e unito alla Modalità Notte (per scatti dettagliati in condizione di scarsa illuminazione ambientale) o al Potrait Expert Engine (un algoritmo di riconoscimento facciale avanzato, riconoscimento del soggetto, correzione della tonalità della pelle), risulta molto versatile. Completano il comparto principale, triplo, un sensore ultra-grandangolare da 8 megapixel (con angolo di visione a 112°) e un sensore macro da 2 megapixel.

SoC, connettività e batteria

OPPO Reno11 F 5G è plasmato attorno al Dimensity 7050 di MediaTek, un SoC realizzato a 6 nm che rappresenta un buon compromesso tra prestazioni e consumi: a esso sono affiancati 8 GB di RAM (espandibili di altri 8 GB con RAM Expansion) e 128 o 256 GB di spazio di archiviazione (espandibili tramite scheda microSD fino a 2 TB).

Non vi sono rinunce sul fronte della connettività: troviamo infatti il supporto alle reti 5G su due Nano-SIM (con annesso LinkBoost, sistema di ottimizzazione della rete che migliora il segnale) e al Wi-Fi 6 (802.11 ax), il Bluetooth 5.2, l’NFC, un blaster a infrarossi, il GPS e una porta USB-C che serve per il trasferimento dei dati (USB 2.0) e per la ricarica del dispositivo.

A tal proposito, lo smartphone supporta la ricarica rapida cablata SUPERVOOC a 67 W per ricaricare la batteria integrata da 5000 mAh (una ricarica completa si effettua in 48 minuti). Secondo quanto dichiarato da OPPO, lo smartphone garantisce un’autonomia in grado di coprire una giornata piena di impegni senza problemi.

C’è la ColorOS 14 “out-of-the-box”

OPPO Reno11 F 5G arriva sul mercato con a bordo la ColorOS 14 basata su Android 14: si tratta delle più recenti versioni disponibili, sia della sempre più completa interfaccia personalizzata del produttore cinese (che può contare sul Trinity Engine che permette al sistema di occupare meno spazio), sia della versione del sistema operativo del robottino verde.

Una delle funzionalità della ColorOS 14 è chiamata File Dock e consente di salvare facilmente immagini, testo o altri file, spostandoli tra le varie applicazioni. Troviamo poi altre funzionalità come Smart Touch (consente di prelevare immagini e testo dagli screenshot) e Smart Image Matting (permette di ritagliare fino a sei soggetti da una singola foto per salvarli in File Dock e convertirli poi in adesivi condivisibili).

Scheda tecnica e immagini di OPPO Reno11 F 5G

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo OPPO Reno11 F 5G.

Dimensioni: 161,1 x 74,7 x 7,5 mm

x x Peso: 177 grammi

Display: AMOLED da 6,7″ FHD+ con refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco a 1100 nit

da con refresh rate a e luminosità di picco a SoC: MediaTek Dimensity 7050 (6 nm) con CPU octa-core e GPU Mali-G68 MC4

(6 nm) con CPU octa-core e GPU Memorie: 8 GB (RAM) e 128 o 256 GB (spazio di archiviazione)

(RAM) e o (spazio di archiviazione) Fotocamera posteriore: tripla , principale da 64 MP + ultra-grandangolare da 8 MP + macro da 2 MP

, principale da + ultra-grandangolare da + macro da Fotocamera anteriore: 32 MP

Reti mobili e Connettività: 5G (Dual SIM), Wi-Fi 6 , Bluetooth 5.2 , NFC , IR , GPS , USB-C

(Dual SIM), , , , , , Lettore delle impronte digitali: ottico , sotto al display

, sotto al display Batteria: 5000 mAh , supporto alla ricarica rapida cablata a 67 W

, supporto alla ricarica rapida cablata a Sistema operativo: ColorOS 14 basata su Android 14

Per conoscere tutte le specifiche tecniche del OPPO Reno11 F 5G, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

Previous Next Fullscreen

Disponibilità, prezzi e promo lancio di OPPO Reno11 F 5G

OPPO Reno11 F 5G è disponibile all’acquisto in Italia da oggi (8 aprile 2024) nelle due colorazioni Ocean Blue e Palm Green e nella sola variante 8+256 GB, proposta al prezzo consigliato di 369,99 euro su OppoStore e su Amazon.

Acquista OPPO Reno11 F 5G su OppoStore.it | Acquista OPPO Reno11 F 5G su Amazon

Acquistando lo smartphone su OppoStore, si potrà usufruire di alcuni vantaggi: Caricabatterie OPPO SUPERVOOC da 67W (valore commerciale di 39,99 euro) a 9,99 euro Cover Reno11 F 5G PC TPU Aluminum (valore commerciale di 19,99 euro) in omaggio Sostituzione gratuita aggiuntiva della batteria fino al quarto anno di vita del dispositivo.

Acquistando lo smartphone su Amazon, in omaggio viene fornito un supporto da auto.

Acquista OPPO Reno11 F 5G su OppoStore.it | Acquista OPPO Reno11 F 5G su Amazon

Focus su qualità costruttiva e durabilità

In occasione del lancio del nuovo smartphone Reno11 F 5G, OPPO ha voluto sottolineare cosa sia una user experience “ottimale”, basata su stabilità e affidabilità nel tempo che si affiancano alla qualità dello smartphone. Di seguito riportiamo le parole di Arne Herkelmann, capo della divisione Product Management di OPPO Europe:

“Qualità è una parola che viene usata spesso e che riflette ciò in cui OPPO crede da sempre: fornire prodotti di alta qualità per la vita di tutti i giorni. Ecco perché OPPO ha assicurato ai suoi clienti almeno 4 anni di esperienza di alta qualità. Con la qualità duratura di OPPO e il sistema di ricarica rapida sicuro, Reno11 F offre la migliore qualità di tutta la gamma.”



Qualità duratura: OPPO Reno11 F 5G è stato progettato e assemblato per durare nel tempo (oltre 4 anni di utilizzo); il dispositivo è stato sottoposto a oltre 50 controlli di produzione, 130 test di affidabilità e 320 test completi ed è realizzatoper gestire ben 100.000 pressioni dei tasti del volume, 200.000 pressioni del tasto di accensione e 20.000 casi di collegamento e scollegamento dell’USB-C.

OPPO Reno11 F 5G è stato progettato e assemblato per durare nel tempo (oltre 4 anni di utilizzo); il dispositivo è stato sottoposto a oltre 50 controlli di produzione, 130 test di affidabilità e 320 test completi ed è realizzatoper gestire ben 100.000 pressioni dei tasti del volume, 200.000 pressioni del tasto di accensione e 20.000 casi di collegamento e scollegamento dell’USB-C. Sistema di ricarica rapida sicuro: OPPO Reno11 F 5G può vantare il supporto alla tecnologia SUPERVOOC Flash Charge da 67 W (30% in 10 minuti, ricarica completa in 48 minuti). Lo smartphone, che ha ottenuto la certificazione Safe Fast-Charge System da TÜVRheinland, è dotato della modalità di ricarica Ultra-low Temperature, che offre agli utenti una ricarica rapida anche al freddo, a temperature fino a -20℃ (pre-riscalda la batteria per evitare problemi). La batteria è poi progettata per durare quattro anni (piano di protezione della batteria di 4 anni).

Arne Herkelmann ha così commentato la modalità di ricarica Ultra-low Temperature di OPPO Reno11 F 5G: