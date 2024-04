Il team di sviluppatori di Google è impegnato in un continuo lavoro di miglioramento delle varie applicazioni del colosso di Mountain View e ciò comprende non soltanto l’introduzione di nuove funzionalità ma anche modifiche grafiche più o meno grandi.

Una delle ultime novità per quanto riguarda il design è rappresentata da una modifica in fase di test relativa alla barra inferiore di App Google, caratterizzata da elementi in tema Material 3 e con un campo di ricerca integrato.

Come potrebbe cambiare la barra di ricerca di App Google

La nuova soluzione studiata dal team di sviluppatori del colosso di Mountain View e attualmente in fase di test con una ristretta cerchia di utenti Android si basa sul linguaggio di design Material 3 e può contare su un indicatore a forma di pillola nella barra inferiore delle schede.

Nel complesso, il nuovo design sembra dare all’app un aspetto più coerente a quello di altre applicazioni di Google. A seguire un confronto tra l’attuale versione di App Google e quella nuova in fase di test:

In basso, sopra la barra con le schede, si trova il campo di ricerca (che in precedenza appariva in alto), che forse toglie un po’ di spazio ai risultati ma nel complesso potrebbe rendere più piacevole l’esperienza di ricerca.

Nella parte superiore della schermata trovano spazio dei comodi filtri, con il compito di rendere la ricerca più immediata e precisa.

Infine, invece del colore “dinamico”, viene usata una colorazione blu predefinita, per un risultato che nel complesso sembra dare all’applicazione un look più moderno.

Al momento non vi sono informazioni su quando tale novità potrebbe essere messa a disposizione di tutti gli utenti.

