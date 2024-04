RedMagic si è distinta negli ultimi anni per i suoi smartphone da gaming dal rapporto qualità-prezzo imbattibile votati soprattutto al gioco, dedicati in particolare a tutti quegli utenti che sono soliti e amano giocare da mobile. Proprio in queste ore la compagnia cinese ha lanciato un accessorio innovativo che promette di rivoluzionare il modo in cui giochiamo sui dispositivi mobili, disponibile a breve all’acquisto.

Stiamo parlando del RedMagic VC Cooler 5 Pro, un sistema di raffreddamento a liquido progettato per mantenere lo smartphone fresco e scattante anche durante le sessioni di gioco più intense e prolungate. Sappiamo tutti quanto possa essere frustrante vedere le prestazioni del proprio dispositivo calare drasticamente a causa del surriscaldamento, con cali di frame rate e lag che rovinano l’esperienza di gioco. Con il VC Cooler 5 Pro, RedMagic promette di dire definitivamente addio a questi problemi.

RedMagic VC Cooler 5 Pro è un dissipatore portatile che promette di rivoluzionare il gaming mobile

Il funzionamento del cooler si basa su una tecnologia a liquido che, stando a quanto dichiarato dall’azienda, è in grado di abbassare la temperatura del telefono da 28°C a 0°C in appena 30 secondi. Numeri impressionanti che, se confermati nella realtà, consentirebbero di giocare al massimo delle prestazioni per ore senza il timore di surriscaldare il dispositivo. Immaginate di poter affrontare lunghe sessioni su titoli impegnativi come Call of Duty: Warzone Mobile, Genshin Impact o Honkai: Star Rail senza alcun compromesso in termini di fluidità e qualità grafica.

In Red Magic siamo focalizzati a portare innovazione nel segmento del gaming attraverso l’avanzamento e l’eccellenza tecnologica. Con il lancio di VC Cooler 5 Pro abbiamo l’ambizione di fornire ai gamer una sistema di raffreddamento di livello superiore che migliori il gameplay e fissi nuovi standard in termini di performance.

La vera forza del RedMagic VC Cooler 5 Pro sta però nella sua versatilità. A differenza di altri accessori simili, spesso limitati a un singolo modello di smartphone, il Cooler 5 Pro di RedMagic può essere agganciato a qualsiasi dispositivo compatibile con lo standard MagSafe, dagli iPhone 12 fino ai più recenti iPhone 15 (e ovviamente i modelli successivi che verranno presentati, a patto che supportino la tecnologia MagSafe).

Non possedete un iPhone ma volete comunque godere dei benefici del raffreddamento a liquido? Nessun problema: nella confezione è inclusa anche una clip universale che vi permetterà di fissare il VC Cooler 5 Pro praticamente a qualsiasi smartphone presente sul mercato.

Dal punto di vista del design, RedMagic ha lavorato per offrire un prodotto efficiente e al tempo stesso ergonomico. Rispetto al modello precedente, l’efficacia del sistema di dissipazione è stata incrementata del 50%, mentre la presenza di una sorta di condotto d’aria fluttuante è stata pensata per evitare che le mani dell’utente ostruiscano il flusso d’aria vanificando l’effetto di raffreddamento desiderato.

RedMagic VC Cooler 5 Pro sarà disponibile all’acquisto a partire dal 15 aprile in Nord America, Europa, Regno Unito, Messico e Singapore, in due diverse configurazioni sul sito ufficiale del produttore. Oltre al modello standard dotato di attacco MagSafe, sarà possibile acquistare anche un kit 2-in-1 che includerà la clip posteriore per l’utilizzo con smartphone non MagSafe. Per quanto riguarda il nostro mercato, il prezzo di partenza dell’accessorio sarà di 59 euro.

