La Chromecast con Google TV è il dispositivo Made by Google pensato per rendere smart qualsiasi TV o migliorare la fruibilità dei servizi in streaming, anche quando andiamo in vacanza viste le dimensioni compatte del dispositivo.

Questo dongle HDMI è oggi in offerta su Amazon, sia nella sua versione “base” con qualità HD (1080p) che nella sua versione “pompata” con qualità 4K; potrebbe proprio essere il momento giusto per l’acquisto.

Google Chromecast con Google TV è in offerta

Se state cercando un modo per rendere smart la vostra TV o per compensare a qualche acciacco sul fronte delle performance della vostra smart TV, la Google Chromecast con Google TV potrebbe essere il dispositivo che fa per voi, soprattutto ora che è in offerta su Amazon sia nella versione 4K (colorazione Bianco Ghiaccio), proposta a 50,99 euro invece di 69,99 euro (con il 27% di sconto), che nella versione HD, proposta a 31,99 euro invece di 39,99 euro (con il 20% di sconto).

Acquista Chromecast con Google TV (4K) Bianco Ghiaccio su Amazon

Acquista Chromecast con Google TV (HD) Bianco Ghiaccio su Amazon

Il dispositivo in pillole

Per chi non lo sapesse, la Google Chromecast con Google TV è un dongle compatto che può essere collegato a qualsiasi TV o monitor che disponga di una porta HDMI e offre anche un telecomando per la navigazione nei menu, regolare il volume, accedere rapidamente ai comandi vocali di Google Assistant o lanciare alcune app predefinite come YouTube.

La principale differenza tra le due varianti (4K e HD) del dispositivo, assolutamente identiche dal punto di vista estetico, risiede nella risoluzione offerta e nel fatto che solo il modello 4K supporta il Dolby Vision (anche se in entrambi i casi è presente il supporto all’HDR).

Come suggerito dal nome, questo dongle esegue a bordo Google TV e, di conseguenza, permette di fruire dei contenuti di tantissimi servizi streaming video e musicali, come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, NOW, DAZN, Spotify, YouTube Music e non solo. Recentemente il dispositivo ha anche ricevuto una nuova interfaccia più funzionale rispetto alla versione precedente.

