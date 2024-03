Il movimento come chiave per la felicità. Piccoli cambiamenti che fanno una grande differenza per il benessere personale e di conseguenza per la produttività. Massima concentrazione sullo sviluppo e sugli obiettivi prefissati e sulle soluzioni da adottare per raggiungerli. Questa, in estrema sintesi, è la visione di Flexispot, azienda impegnata a creare soluzioni innovative per la casa così come per l’ufficio, senza scordare nessuno, nemmeno i gamer più incalliti.

Dalle sedie ergonomiche a quelle reclinabili, dalle classiche scrivanie alle standing desk, la compagnia ha presentato nel tempo numerose soluzioni straordinarie, pensate per offrire un’ergonomia senza precedenti e permettere al corpo e alla mente di lavorare sempre nelle migliori condizioni possibili.

Flexispot, una nuova visione

Sono numerose le compagnie che professano soluzioni innovative ed ecosostenibili, ergonomiche e dal design unico. Eppure Flexispot, che ha raccolto numerosi premi e riconoscimenti per il design, la qualità dei materiali e il suo approccio evolutivo, riesce a emergere in maniera cristallina. E per spiegare anche a chi ancora non conosce il brand, ha pensato di realizzare tre diversi spot.

Piuttosto che lasciarsi andare a proclami e immagini, che spesso faticano a esprimere la filosofia alla base di determinate soluzioni, Flexispot ha preferito la realizzazione di contenuti che permettono di vedere i prodotti in movimento, in reali scenari di utilizzo, per aiutare gli utenti a capire come la propria produttività, ma anche la propria quotidianità, possa decisamente migliorare con le scelte corrette.

In questo articolo andremo dietro le quinte dei tre spot, dedicati ad alcuni dei prodotti più interessanti e al modo in cui possono rivelarsi fondamentali nella ricerca del benessere. Tre situazioni di vita ordinaria che consentono di apprezzare l’utilità di altrettanti prodotti, visti in un’ottica che potrebbe non essere così immediata.

Storia A – Un ufficio dinamico

Tutto è cominciato da qui, con una standing desk, una scrivania motorizzata che può essere alzata consentendo così a chi la usa di rimanere in piedi, cambiando posizione rispetto a quella che abbiamo da sempre associato al lavoro da ufficio. Protagonista del video è Flexispot E7 Pro, capace in questa situazione di fornire le giuste motivazioni a una impiegata che risveglia la maratoneta nascosta in lei.

Una soluzione che cambia il concetto stesso di giornata lavorativa, consentendo di scaricare lo stress mantenendo allo stesso tempo il focus sul proprio compito. Cambiare la concezione di spazio lavorativo è lo scopo di questa scrivania, che permette di adattarsi a qualsiasi soluzione, grazie alla regolazione elettrica dell’altezza del piano di lavoro.

Passare dalla posizione seduta a quella eretta è questione di secondi, senza dover spostare alcun oggetto sulla scrivania o riorganizzare lo spazio circostante. Un nuovo modo di interpretare il lavoro in ufficio, un concetto per troppo tempo rimasto ancorato su soluzioni ormai obsolete che non tengono conto dell’ergonomia e della necessità di alleviare stress e stanchezza.

Flexispot E7 Pro permette di programmare alcuni pulsanti per passare con un solo tocco da un’altezza a un’altra, con una qualità costruttiva pensata per durare nel tempo e con una ricca serie di accessori per renderla insostituibile.

Storia B – Il giusto relax

La vita non ruota solo attorno al mondo del lavoro e il secondo spot ne è la miglior testimonianza possibile. Ancora una volta il produttore sceglie l’ironia per presentarci uno dei prodotti più interessanti per la casa: Flexispot X2 Recliner, una poltrona ideale per rilassarsi dopo una intensa sessione in palestra o una dura giornata al lavoro.

Lo schienale reclinabile in diverse posizioni, il supporto per le gambe che permette di trovare la posizione più adatta per scaricare la tensione accumulata sono solo alcuni degli aspetti che caratterizzano questa poltrona. Realizzata con materiali di altissima qualità pensati per durare nel tempo offrendo allo stesso tempo il miglior comfort possibile, X2 Recliner si dimostra perfetta per ogni situazione.

Si controlla con due soli tasti, che permettono di cambiare rapidamente la propria posizione, ed è dotata di una porta USB per ricaricare computer, tablet o smartphone e poterli utilizzare senza l’ansia di dover trovare un carica batterie. Il rivestimento in ecopelle di cui è dotata Flexispot X2 Recliner è un tocco intelligente, visto che consente una facile manutenzione offrendo però un aspetto decisamente pregiato e raffinato, adatto a ogni ambiente in cui può essere inserita.

Storia C – Un utilizzo inatteso

Il terzo spot mostra come sia sempre importante ragionare fuori dagli schemi e non limitarsi alle convezioni ormai acclarate. Un prodotto come Flexispot BS12 Pro, che molti potrebbero frettolosamente “bollare” come semplice sedia da ufficio, può invece trovare degli impieghi inaspettati. Anche un’esperienza di vita quotidiana, come un nuovo taglio di capelli, può assumere un significato completamente diverso se fatto su un prodotto comodo e moderno senza per questo risultare inadeguato.

Il tessuto altamente traspirante in rete fa si che sia comoda anche nei mesi più caldi, dove invece le classiche poltrone in pelle utilizzate da quasi tutti i barbieri diventano un problema. Un semplice esempio per chiarire come un prodotto simile possa trovare decine di diversi impieghi che vanno ben oltre la classica sedia da posizionare davanti a una scrivania, sia essa il proprio luogo di lavoro o una postazione da gaming.

Flexispot BS12 Pro permette di regolare l’altezza della seduta, i braccioli, il supporto lombare e quello cervicale, consentendo a chiunque di trovare la miglior posizione in ogni situazione. Che si tratti di lavorare al computer, seguire un meeting online o leggere un buon libro in relax, bastano poche mosse per ottenere le giuste regolazioni e garantirsi il supporto migliore senza rischi di posture errate.

Non solo prodotto

Flexispot non è solo quello che commercializza, i suoi prodotti bastano a raccontare l’intera storia. Quello che fa emergere il brand rispetto alla massa, e che fa sentire i dipendenti della compagnia come parte di una grande famiglia, è l’impatto sociale sulla comunità. Dalla collaborazione con la Croce Rossa tedesca al costante controllo della propria impronta ecologica e ai metodi per continuare a ridurla, Flexispot è diventata un vero e proprio punto di riferimento.

Die Welt ha sottolineato l’elevato livello di soddisfazione dei clienti, e il Germany Health Award 2022, insieme all’Innovation Award in Ergonomics 2023 confermano come il lavoro di Flexispot stia dando i suoi frutti. Non va dimenticato l’impegno per creare prodotti sostenibili, con un ampio uso di materiali riciclati, a partire dal legno utilizzato per le scrivanie, con un occhio anche alla filiera dei fornitori e dei partner logistici. Ricordate che buona parte dei prodotti Flexispot gode della certificazione FSC che attesta il corretto utilizzo delle foreste, e che tutti i prodotti sono stati pensati per durare ben oltre i dieci anni, orizzonte temporale irraggiungibile per buona parte dei prodotti moderni.

Oltre dieci milioni di utenti soddisfatti, migliaia di aziende che utilizzano prodotti Flexispot e oltre 1.000 brevetti sono numeri che attestano una elevata qualità. A questo si aggiunge una chiara e innovativa visione del futuro, con i mobili per ufficio che diventano degli elementi dinamici, perdendo la staticità che li ha contraddistinti per troppo tempo.

In questi giorni sta andando in scena, anche sul sito italiano di Flexispot, la nuova promozione con le Offerte lampo di Primavera, attive fino al 31 marzo con sconti che raggiungono il 50%. Se ancora non conoscete il mondo Flexispot, e volete toccare con mano la bontà dei suoi prodotti, l’occasione è decisamente ghiotta per avere subito un ottimo risparmio.

Offerte Lampo di Primavera Flexispot

