Mentre la tendenza del mercato globale è quella di continuare ad alzare i prezzi, con un numero sempre crescente di dispositivi in fascia premium, ci sono brand come OUKITEL che sono costantemente impegnati a produrre prodotti con prestazioni elevate ma con un prezzo sempre competitivo. Ne sono una chiara testimonianza i due nuovi dispositivi rugged, presentati in questi giorni: OUKITEL RT8 e OUKITEL WP36. Un tablet, con schermo da 11 pollici, e uno smartphone con uno speaker decisamente rumoroso.

OUKITEL RT8, un tablet diverso

Forte del successo ottenuto con i modelli precedenti, OUKITEL rinnova la propria linea di tablet rugged con OUKITEL RT8, un tablet dotato di un grande schermo da 11 pollici con risoluzione 2K (1200 x 1920 pixel) con frequenza di refresh a 90 Hz e luminosità massima di 500 nit, protetto da un vetro Gorilla Glass 5.

Sotto alla scocca gommata trova posto un chipset MediaTek Helio G99, affiancato da 6 GB di RAM LPDDR4X e 256 GB di memoria interna di tipo UFS 2.2. La RAM può essere portata a 12 GB utilizzando la RAM virtuale mentre la memoria interna può essere espansa con microSD fino a 2 TB, così da poter archiviare anche file di grandi dimensioni.

Non poteva ovviamente mancare una batteria di grandissime dimensioni, in questo caso OUKITEL ha scelto un modello da 20.000 mAh che consente di raggiungere 90 giorni in standby. Il comparto fotografico è particolarmente interessante, con un sensore principale da 48 megapixel, un sensore per la visione notturna da 20 megapixel e una macro da 5 megapixel, una dotazione che solitamente troviamo solamente sugli smartphone. Nella parte frontale è invece stato utilizzato un sensore da 32 megapixel per selfie e videochiamate.

Non mancano, per finire, le certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810H, che garantiscono la resistenza ad acqua, polvere, sporco e cadute.

OUKITEL WP36, economico ma impressionante

Altrettanto interessante è anche OUKITEL WP36, caratterizzato soprattutto dalla presenza di un grande altoparlante posteriore con una potenze di 3,5 watt e una pressione sonora di ben 128 dB, in grado di generare un suono 8D immersivo e realistico. La batteria ha una capacità di ben 10.600 mAh e permette di coprire una intera settimana di uso regolare.

Il chipset scelto da OUKITEL è un MediaTek MT8788, affiancato da 8 GB di RAM, che possono arrivare a 16 GB utilizzando parte dello spazio di archiviazione, e 128 GB di memoria interna, la cui capacità può essere ulteriormente espansa utilizzando microSD dalla capacità massima di 1 TB. Il comparto fotografico è composto da un doppio sensore posteriore (13 megapixel + 2 megapixel) e da una fotocamera frontale da 5 megapixel.

Lo schermo da 6,52 pollici ha una risoluzione HD+ (720 x 1600 pixel) con frequenza di refresh a 60 Hz ed è protetto da un vetro Gorilla Glass 5 per assicurare la resistenza in caso di cadute più o meno accidentali. Anche in questo caso sono presenti le certificazioni IP68 & IP69K, oltre alla MIL-STD-810H che ne assicura la possibilità di impiego anche in ambienti particolarmente estremi.

Prezzi e disponibilità

Entrambi gli smartphone saranno in vendita sullo store ufficiale OUKITEL a partire dal 5 aprile. Il prezzo di lancio del tablet OUKITEL RT8 sarà di 299,99 dollari, mentre per portarsi a casa OUKITEL WP36 basteranno 145,99 dollari. per i nuovi iscritti allo store è disponibile uno sconto del 5%, per un prezzo ancora più invitante. A seguire i link per l’acquisto di entrambi i modelli.

