Avere una piscina, soprattutto nei mesi più caldi dell’anno, è sicuramente un piacere impagabile, ma bisogna fare i conti con la pulizia, soprattutto se abitate in campagna o dopo temporali più o meno forti. Se poi pulire le piscine degli altri è il vostro mestiere, Degrii Zima Pro Ultrasonic Cordless Pool Cleaning Robot è la soluzione ideale per semplificare il vostro lavoro, e grazie alla Festa delle offerte di Primavera di Amazon, che inizia oggi e che proseguirà fino al prossimo 25 marzo, è ancora più appetibile, visto lo sconto del 25%.

Un robot indispensabile

Degrii Zima Pro è un robot cordless a ultrasuoni dedicato alla pulizia delle piscine e utilizza un rada per riconoscere le forme e i materiali di cui è composta ciascuna piscina, al fine di creare automaticamente il percorso migliore da seguire per assicurare la perfetta pulizia di ogni superficie, inclusi pavimento, pareti e bocchette dell’acqua.

Il robot ha una elevata potenza di aspirazione, così da raccogliere foglie, sabbia, radici e sassolini che potrebbero essere finiti sul fondo della vasca, ma anche eventuali tracce di alghe che dovessero depositarsi sulle pareti. La batteria da 10.000 mAh, posizionata all’interno di un elemento galleggiante collegato tramite un cavo lungo tre metri, garantisce fino a tre ore e mezza di autonomia, e permette a Zima Pro di avere la massima libertà di movimento.

Il robot dispone di un grande filtro a doppio stadio, collocato in una cartuccia che ne facilita la manutenzione e l’eventuale sostituzione. Integra inoltre un sistema per la purificazione dell’acqua così da lasciare dietro di se solo pulito. Tutte le operazioni di Degrii Zima Pro possono essere svolte tramite il vostro smartphone, su cui installare la companion app, che consente di eseguire manualmente la pulizia nel caso quella automatica non vi avesse soddisfatto.

Quale occasione migliore della Festa delle Offerte di Primavera Amazon dunque per acquistare un valido alleato nella manutenzione della piscina? Fino al 25 marzo potete portarvelo a casa a soli 899 euro invece di 1.199 euro, con un risparmio di ben 300 euro.

Informazione Pubblicitaria