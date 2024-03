BLUETTI, azienda leader nella realizzazione di soluzioni energetiche sostenibili, annuncia oggi il suo prodotto più innovativo, BLUETTI AC200L Portable Power Station, pensato per rivoluzionare il mercato delle batterie portatili. Il nuovo dispositivo punta tutto sull’efficienza e l’affidabilità, strizzando l’occhio all’ecosostenibilità, un aspetto sempre più importante.

Potenza e durabilità

Il cuore di BLUETTI AC200L è una batteria da 2.048Wh al litio-ferro-fosfato in grado assicurare una elevata longevità, oltre dieci anni il ciclo vitale stimato) con oltre 3.000 cicli di ricarica utili. All’interno della nuova power station trova posto un inverter AC a onda sinusoidale pura da 2.400 W (picco di 7.200W) che può raggiungere stabilmente i 3.600W in modalità Power Lifting.

Con una singola carica, ad esempio, potete alimentare un frigo da 150W per circa 30 ore, o preparare almeno 30 caffè utilizzando una macchina 1.200 watt. È comunque possibile espandere la capacità complessiva utilizzando una batteria aggiuntiva B230 da 2.048Wh o due batterie B300 da 3.072Wh, portando la capacità complessiva rispettivamente a 4.096 o 8.192 Wh, così da assicurarvi un tempo di funzionamento decisamente maggiorato.

Decisamente elevata anche la velocità di ricarica, grazie al sistema di carica rapida a 2.400 W che consente a BLUETTI AC200L di raggiungere l’80% della sua capacità in appena 45 minuti. Per una produzione ancora più sostenibile potete utilizzare pannelli solari con una capacità massima di 1.200W, per ricaricare la batteria interna in appena due ore.

Ampia varietà di porte

BLUETTI AC200L offre 10 diverse uscite, così da soddisfare qualsiasi necessità di alimentazione, a partire da una uscita a 48V in corrente continua (DC) da utilizzare in abbinamento a un BLUETTI D40 DC-DC, e una uscita a 12 volt. Troviamo inoltre 2 porte USB-C con una potenza massima di 100 watt, 2 porte USB-A da 18 watt e 4 prese da 230V/10,5A, ideali per qualsiasi tipo di utilizzo.

La power station svolge anche la funzione di UPS, con tempo di attivazione di 20 millisecondi, con quattro diverse modalità che permettono di avere sempre energia elettrica a disposizione anche in caso di guasti o black out. Una funzione quindi molto utile per dispositivi che devono sempre essere in funzione, ma anche per chi ha la necessità, ad esempio, di essere sempre connesso alla rete e continuare a lavorare. Gli utenti possono in ogni momento modificare le impostazioni e monitorare l’utilizzo e lo stato della batteria utilizzando la companion app BLUETTI, da installare sul proprio smartphone.

Prezzi e disponibilità

BLUETTI AC200L è già disponibile, sia sullo store ufficiale BLUETTI sia su Amazon, in entrambi i casi con uno sconto di lancio valido fino al 3 aprile. In entrambi i casi potete risparmiare immediatamente ben 100 euro, a seguire trovate i link per l’acquisto.

BLUETTI AC200L a 1.499 euro sullo store ufficiale con il codice TUTTOANDROID (sconto di 100 euro)

(sconto di 100 euro) BLUETTI AC200L a 1.499 euro su Amazon applicando il coupon da 400 euro nella pagina e usando il codice MMZT5DQD

Informazione Pubblicitaria