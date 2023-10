Questa mattina Samsung ha presentato diverse novità della gamma FE, tra le quali i tablet Samsung Galaxy Tab S9 FE e Samsung Galaxy Tab S9 FE+. Ebbene questi ultimi sono già disponibili all’acquisto in Italia tramite Samsung Shop Online, e potete acquistarli con uno sconto di lancio, un coupon e un regalo: scopriamo come approfittarne subito.

Samsung Galaxy Tab S9 FE e Galaxy Tab S9 FE+ disponibili con offerte lancio, coupon e un regalo

Samsung Galaxy Tab S9 FE e Galaxy Tab S9 FE+ sono i nuovi tablet Android della casa sud-coreana e sono stati svelati proprio quest’oggi al fianco di Galaxy S23 FE e delle cuffie Galaxy Buds FE. I tablet si distinguono soprattutto per le dimensioni: entrambi si affidano a un pannello LCD con refresh rate fino a 90 Hz, ma il modello “normale” si ferma a una diagonale di 10,9 pollici, mentre il “Plus” arriva fino a 12,4 pollici. Altre differenze risiedono nel comparto fotografico (doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 8 MP e ultra-grandangolare da 8 MP solo sul modello superiore) e nella batteria (da 8000 o da 10.090 mAh).

I due dispositivi condividono quasi tutto il resto delle specifiche tecniche, con processore octa-core affiancato a 6/8 GB o a 8/12 GB di RAM e a 128/256 GB di memoria interna (espandibile con microSD), connettività Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, 5G (nell’apposita versione, con supporto a eSIM o SIM fisica), doppio speaker by AKG con Dolby Atmos, certificazione IP68 contro acqua e polvere e supporto alla S Pen (inclusa nella confezione).

In occasione del lancio sono proposte alcune interessanti promozioni tramite il Samsung Shop Online. Innanzitutto fino al 18 ottobre 2023 potete acquistare le versioni Wi-Fi più capienti allo stesso prezzo di quelle “base” (Galaxy Tab S9 FE 8-256 GB a 549 euro anziché 619 e Galaxy Tab S9 FE+ 12-256 GB a 719 euro anziché 819), ma in più potete approfittare di un codice sconto di 50 euro valido fino al 2 novembre 2023 (cumulabile con l’altro sconto) e di un omaggio. Acquistando uno dei due tablet entro il 30 novembre 2023 e partecipando alla promozione Samsung Members (entro il 29 dicembre 2023) riceverete in regalo una Book Cover TOILETPAPER (modello GP-TOX710SBAGW o GP-TOX810SBAGW in base al dispositivo).

Samsung Galaxy Tab S9 FE e Samsung Galaxy Tab S9 FE+ sono disponibili all’acquisto in Italia nelle colorazioni Mint, Gray, Silver e Lavender ai seguenti prezzi consigliati:

Galaxy Tab S9 FE: Wi-Fi 6-128 GB a 549 euro Wi-Fi 8-256 GB a 619 euro ( 549 euro fino al 18 ottobre 2023 ) 5G 6-128 GB a 649 euro

Galaxy Tab S9 FE+: Wi-Fi 8-128 GB a 719 euro Wi-Fi 12-256 GB a 819 euro ( 719 euro fino al 18 ottobre 2023 ) 5G 8-128 GB a 819 euro



Per ottenere l’extra sconto di 50 euro potete digitare il voucher TABS9FENEW all’interno del campo dedicato ai codici promozionali. In questo modo potete portarvi a casa Galaxy Tab S9 FE 8-256 GB a 499 euro e Galaxy Tab S9 FE+ 12-256 GB a 669 euro. In aggiunta potete ottenere uno sconto del 30% sull’acquisto contestuale di un Samsung Galaxy Watch6 (fino il 31 dicembre 2023). Se siete interessati potete seguire il link qui in basso:

Acquista Samsung Galaxy Tab S9 FE e Galaxy Tab S9 FE+ su Samsung Shop Online

Leggi anche: Abbiamo installato Android 14 con One UI 6 su Galaxy S23+: ecco le novità in video