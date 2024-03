Haylou, un’azienda cinese che produce vari prodotti di elettronica di consumo, come lo smartwatch entry level che abbiamo provato di recente, ha presentato nella giornata di oggi, 13 marzo, un nuovo paio di cuffie wireless di fascia economica.

Si chiamano Haylou S30 ANC, un prodotto che punta forte sul rapporto fra qualità e prezzo, come da tradizione per il marchio. Scopriamone insieme le particolarità, in attesa della disponibilità sul mercato, prevista fra poche ore.

Caratteristiche, funzioni e immagini di Haylou S30 ANC

Le Haylou S30 ANC sono delle cuffie over ear di fascia economica equipaggiate con degli altoparlanti con diaframma da 40 mm placcato in titanio, e funzionano sia senza fili (con connessioni Bluetooth 5.4) che collegate al dispositivo sorgente tramite un classico cavo AUX da 3,5 mm. Come intuibile dal nome, sono dotate della tecnologia di cancellazione attiva del rumore ibrida (ANC), capace di ridurre i suoni ambientali di 43 dB (al massimo, secondo quando dichiara Haylou), funzione adattabile anche in base alle circostanze grazie all’intervento di 5 microfoni. Presente anche la modalità Trasparenza, utile nei casi in cui è importante avere consapevolezza dell’ambiente circostante, ad esempio.

Per il resto, le cuffie Haylou S30 ANC contano sulla tecnologia Spatial Sound Effect a 360 gradi, sulla certificazione Hi-Res Audio per la riproduzione di musica e audio senza grosse perdite di qualità, il supporto alla frequenza di campionamento fino a 48 kHz, offrono latenza audio di 0,06 secondi a tutto vantaggio dell’esperienza di gioco e promettono un’ottima autonomia. Da segnalare anche il microfono Super Cardiod eSports-grade 360°, incluso con la versione Pro di Haylou S30 ANC e utile sia nei giochi che per le telefonate.

La batteria, infine, è da 600 mAh e, con attiva la tecnologia di riduzione del rumore offrono fino a 45 ore di autonomia, che diventano ben 80 se spenta. Per inciso, questi dati non sono stati meglio contestualizzati dal produttore.

Le Haylou S30 ANC sono disponibili in due colori, bianco e dark blue, mentre queste sono le dimensioni e il peso: 19,5 x 16,01 x 8,24 cm, per 292 grammi di peso circa, variabile in base alle versioni, se con microfono extra o meno.

Previous Next Fullscreen

Prezzi e disponibilità di Haylou S30 ANC

Le Haylou S30 ANC sono state presentate oggi, ma saranno disponibili a partire dal 17 marzo 2024 su AliExpress in nero al prezzo di 27,99 dollari (circa 25 euro) tasse escluse; la versione Pro con il microfono esterno extra costa un dollaro in più, la Pro (Upgraded) con anche la custodia costa 29,99 dollari (sempre tasse escluse); prezzi validi usando il codice sconto HAYLOUS30ANC. Per il modello bianco bisogna invece aspettare il mese di aprile. Per maggiori informazioni, vi lasciamo il link al sito ufficiale di Haylou.

Informazione pubblicitaria

Leggi anche: le migliori cuffie over ear del mese, la nostra selezione aggiornata e la recensione delle Sony WH1000XM5: cambia tutto ma restano il punto di riferimento