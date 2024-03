Nello sconfinato panorama di applicazioni dell’ecosistema Android quelle dedicate al meteo rappresentano una categoria particolarmente popolare per via della loro indubbia utilità e della mole di alternative che popolano il Google Play Store e il web stesso; tra queste nelle ultime settimane si è fatta strada Breezy Weather, un’applicazione meteo open source dunque completamente gratuita e priva di pubblicità che grazie al connubio tra un’interfaccia semplice, intuitiva e un design Material estremamente curato che non ha nulla da invidiare alle concorrenti più rinominate. Scopriamola insieme.

Breezy Weather unisce funzioni avanzate a un’interfaccia molto curata

Ciò che rende peculiare Breezy Weather, oltre all’interfaccia di cui ci occuperemo a breve, è la sua natura open source che la rende completamente gratuita e senza alcuno scopo di lucro da parte degli sviluppatori; l’app, difatti, è reperibile alla relativa pagina su GitHub in cui è disponibile un breve resoconto, i linguaggi di programmazione utilizzati per realizzarla e molte altre informazioni come le principali funzionalità, i servizi meteo alla quale si affida, i changelog dei vari aggiornamenti e una sezione dedicata alle varie lingue in cui l’app sta venendo tradotta.

Passiamo alla UI e UX di Breezy Weather, l’elemento che immediatamente cattura l’attenzione di chi la scarica o ne vede per la prima volta l’interfaccia: nonostante vi siano chiari elementi di ispirazione a Google Weather, gli sviluppatori hanno aggiunto elementi grafici, animazioni e sfondi originali che contribuiscono a donare all’applicazione un look unico pur rimanendo coerente con i dettami del Material You che pervade l’estetica generale dell’app.

Peraltro, sarà possibile personalizzare alcuni elementi dell’interfaccia come gli sfondi e le icone del meteo (i pacchetti di icone attualmente disponibili sono Geometric Weather e Chronus Weather) per rendere l’esperienza utente il più possibile vicina alle proprie preferenze.

Come riportato sulla pagina dedicata su GitHub, tra le funzionalità dell’app troviamo:

Condizioni meteorologiche in tempo reale (temperatura, percepita, vento, indice UV, umidità, punto di rugiada, pressione atmosferica, visibilità, copertura nuvolosa)

Previsioni giornaliere e orarie fino a 16 giorni (temperatura, qualità dell’aria, vento, indice UV, Precipitazioni, percepita)

Previsioni orarie dettagliate (Umidità, pressione, copertura nuvolosa, visibilità) Precipitazioni nell’ora successiva

Informazioni sulla qualità dell’aria e sulla presenza di allergeni ed effemeridi

Avvisi di maltempo e precipitazioni

Il tutto inserito nella cornice di un’interfaccia moderna, intuitiva e di facile consultazione.

Tra le funzioni di cui sopra, la maggior parte per lo più standard nel panorama delle app meteo, sottolineiamo la presenza di una sezione dedicata alla presenza di pollini nell’aria in cui vengono differenziate le varie piante che li rilasciano per poter monitorare in qualsiasi momento il livello di pollini di una determinata specie; una funzione indubbiamente innovativa che potrebbe rivelarsi un valido alleato per chi soffre di allergie soprattutto in questo periodo dell’anno.

Un’altra funzione tanto importante quanto sottovalutata in app analoghe, è la possibilità di scegliere i servizi meteo a cui affidarsi tra cui fonti locali in modo da ottenere informazioni sicuramente più accurate rispetto a una fonte generalista.

A completare il quadro troviamo i widget – rigorosamente in Material You – di cui Breezy Weather prevede un’ampia selezione.

Come scaricare e installare Breezy Weather

In conclusione, come anticipato in apertura, vi ricordiamo che Breezy Weather è un progetto open source dunque completamente gratuita, senza pubblicità né acquisti in-app o abbonamenti: una rarità nel panorama odierno delle applicazioni.

Se vi abbiamo incuriosito e voleste dare un’occhiata all’app, potrete scaricarla esclusivamente su GitHub a questo link; l’installazione procederà normalmente trattandosi di un classico APK.

Fateci sapere cosa ne pensate di Breezy Weather e se ha le carte in regola per diventare la vostra applicazione meteo di riferimento.

