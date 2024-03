Continuiamo ad occuparci di Samsung Galaxy A55 e Galaxy A35, due degli smartphone di fascia media con i quali il colosso coreano affronterà il 2024.

In attesa del lancio ufficiale, oramai imminente, in Rete sono stati svelati quelli che dovrebbero essere i prezzi dei due telefoni (il condizionale, ovviamente, è d’obbligo fino a quando non sarà il colosso coreano a confermarli).

Ecco quanto costeranno Samsung Galaxy A55 e Galaxy A35 in Europa

Ricordiamo quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche di Samsung Galaxy A35:

display Super AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ (2.340 x 1.080 pixel) e refresh rate a 120 Hz

processore Exynos 1380 con GPU Mali-G68 MP5

8 GB di RAM

128 GB o 256 GB di memoria di archiviazione (espandibile via MicroSD)

5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC

supporto Dual SIM

fotocamera frontale da 13 megapixel

tripla fotocamera posteriore con sensore primario da 50 megapixel, sensore ultra grandangolare da 8 megapixel e sensore macro da 5 megapixel

altoparlanti stereo, Dolby Atmos

certificazione IP67

batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 25 W

Android 14 con Samsung One UI 6

dimensioni: 161,7 x 78 x 8,2 mm

peso: 209 grammi

Samsung Galaxy A35 in Europa dovrebbe essere disponibile in quattro colorazioni (Navy Blue, Lemon, Lilac e Ice Blue) a 379 euro (8/128 GB) e a 449 euro (8/256 GB).

Per quanto riguarda Samsung Galaxy A55, lo smartphone dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:

display Super AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ (2.340 x 1.080 pixel) e refresh rate a 120 Hz

processore Exynos 1480 con GPU AMD Xclipse 530

8 GB di RAM

128 GB o 256 GB di memoria di archiviazione (espandibile via MicroSD)

5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC

supporto Dual SIM

fotocamera frontale da 32 megapixel (f/2.2)

tripla fotocamera posteriore con sensore primario da 50 megapixel (f/1.8), sensore ultra grandangolare da 12 megapixel (f/2.2) e sensore macro da 5 megapixel (f/2.4)

altoparlanti stereo, Dolby Atmos

certificazione IP67

batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 25 W

Android 14 con Samsung One UI 6

dimensioni: 161,11 x 77,4 x 8,2 mm

peso: 213 grammi

Samsung Galaxy A35 in Europa dovrebbe essere disponibile in quattro colorazioni (Navy Blue, Lemon, Lilac e Ice Blue) a 479 euro (8/128 GB) e a 529 euro (8/256 GB). Staremo a vedere.