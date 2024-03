Google continua a lavorare per migliorare il suo modello di intelligenza artificiale Gemini per tenere il passo della concorrenza in questa frenetica corsa all’oro.

In questa prospettiva l’azienda di Mountain View sta implementando una funzionalità che permette di modificare una sezione della risposta fornita dal chatbot.

Nelle note di rilascio di Google Gemini è riportato che l’assistente AI sta per ricevere un modo più preciso per ottimizzare le risposte selezionando semplicemente la porzione di testo che si desidera modificare e fornendo a Gemini alcune istruzioni su come generare la modifica.

Google Gemini consentirà di rigenerare solo una porzione di una risposta

Dopo che Gemini avrà generato la risposta basterà evidenziare il testo che si desidera modificare cliccando su una bolla con l’icona di una penna, azione che offrirà quattro opzioni:

“Rigenera” chiede a Google Gemini di riscrivere la sezione evidenziata.

chiede a Google Gemini di riscrivere la sezione evidenziata. “Accorcia” chiede a Google Gemini di ridurre il numero di parole utilizzate nella sezione evidenziata.

chiede a Google Gemini di ridurre il numero di parole utilizzate nella sezione evidenziata. “Allunga” chiede a Gemini di approfondire maggiormente l’argomento evidenziato, ad esempio per forzare l’IA a spiegare qualcosa che ha generato.

chiede a Gemini di approfondire maggiormente l’argomento evidenziato, ad esempio per forzare l’IA a spiegare qualcosa che ha generato. “Rimuovi” elimina completamente la selezione.

Queste opzioni possono essere utili quando una parte specifica di un risultato nel complesso buono non è soddisfacente. In questo modo è possibile ottenere un output più vicino alle aspettative senza chiedere all’IA di rigenerare tutto col rischio di non arrivare mai a un risultato apprezzabile.

La nuova funzionalità che permette di modificare chirurgicamente le risposte di Google Gemini per ora funziona solo in lingua inglese.

