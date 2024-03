Buone notizie per chi ha acquistato (oppure ha in programma di farlo) OnePlus Watch 2: il team del produttore asiatico, infatti, nelle scorse ore ha reso noto di avere in programma a breve il rilascio di un importante aggiornamento.

In particolare, l’update in questione dovrebbe portare con sé una funzionalità studiata per rendere semplice la migrazione dei dati sanitari per l’applicazione OHealth.

Un’importante novità è in arrivo per OnePlus Watch 2

Stando a quanto è stato reso noto dal produttore asiatico, entro la fine di marzo dovrebbe essere introdotta una funzionalità di migrazione dei dati nell’app OHealth, grazie alla quale gli utenti avranno la possibilità di migrare localmente i propri dati sanitari tramite la scansione di un codice QR.

In pratica, in questo modo gli utenti avranno il controllo sui propri dati relativi alla salute e potranno trasferirli in tutta sicurezza nella posizione desiderata (cosa che allo stato attuale non è loro consentita).

Ricordiamo quelle che sono le principali caratteristiche di OnePlus Watch 2:

display AMOLED da 1,43 pollici con risoluzione 466 x 466 pixel, vetro 2.5D e luminosità di 1.000 nit

doppio processore, Qualcomm Snapdragon W5 e BES2700

2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna

connettività Bluetooth, Wi-Fi, NFC, GPS (L1 + L5), Galileo, GLONASS, Beidou, QZSS

sensori: accelerometro, giroscopio, sensore ottico per il battito cardiaco e il livello di SpO2, sensore geomagnetico, sensore di luminosità, barometro

certificazione IP68 per la resistenza ad acqua e polvere, 5 ATM, MIL-STD-810H

batteria da 500 mAh con ricarica VOOC Fast Charging da 7,5 W

sistema operativo: Wear OS 4

compatibilità: Android 8.0 Oreo e Google Mobile Services 23.45.23 (e versioni successive)

dimensioni e peso: 47 x 46,6 x 12,1 mm, 80 g (49 g senza cinturino)

Il team di sviluppatori di OnePlus ha promesso agli utenti che terrà in considerazione anche altre richieste su nuove funzionalità, la cui implementazione potrebbe essere valutata per futuri aggiornamenti.

