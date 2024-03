Il settore degli smartphone pieghevoli negli ultimi mesi è quello che ha permesso ai principali produttori di fare nuovi esperiemti per quanto riguarda il form factor e le tecnologie più innovative e tra i modelli in arrivo nelle prossime settimane troviamo anche Vivo X Fold3 Pro.

Nelle scorse ore il popolare leaker Digital Chat Station ha condiviso sul social Weibo quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche del nuovo smartphone pieghevole di Vivo (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Cosa possiamo aspettarci da Vivo X Fold3 Pro

Animato da un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 con GPU Adreno 750, il nuovo smartphone pieghevole di Vivo dovrebbe poter contare su uno schermo interno AMOLED LTPO da 8,03 pollici con risoluzione 2K (2.480 x 2.200 pixel), refresh rate fino a 120 Hz, HDR 10+ e Dolby Vision e su uno schermo esterno AMOLED da 6,53 pollici con risoluzione Full HD+ (2.478 x 1.172 pixel) e refresh rate a 120 Hz.

Per quanto riguarda le memorie, Vivo X Fold3 Pro dovrebbe poter fare affidamento su 16 GB di RAM LPDDR5X e su 1 TB di memoria di archiviazione (con standard UFS 4.0).

Passando al comparto imaging, frontalmente lo smartphone dovrebbe avere una fotocamera da 32 megapixel mentre sulla parte posteriore dovremmo trovare un sensore primario OV50H da 50 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 50 megapixel e un teleobiettivo periscopico da 64 megapixel (con zoom ottico 3x).

La connettività dovrebbe includere il supporto 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be (2.4GHz and 5GHz), Bluetooth 5.4, GPS (L1 + L5 Dual band), NFC e USB Type-C.

Tra le altre caratteristiche di Vivo X Fold3 Pro non dovrebbero mancare un sensore ultrasonico per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nel display, altoparlanti stereo, il supporto Dual SIM, una batteria da 5.800 mAh (con supporto alla ricarica rapida via cavo a 120 W e wireless a 50 W), l’interfaccia OriginOS 4 basata su Android 14.

La serie Vivo X Fold3 dovrebbe essere lanciata in Cina nel corso di questo mese insieme alla serie di tablet Vivo Pad 3 mentre non è chiaro se e quando tali smartphone arriveranno anche in Europa.

