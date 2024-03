La serie Samsung Galaxy S24 è appena arrivata sul mercato e le attenzioni di appassionati e addetti ai lavori si sono già spostate verso gli altri modelli che il produttore ha in programma di lanciare nel corso di quest’anno, come ad esempio Samsung Galaxy S24 FE.

Ricordiamo che il 10 luglio il colosso coreano ha in programma un evento Galaxy Unpacked per il lancio di Samsung Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6 ma ci sarebbe un altro modello di fascia alta a cui l’azienda sta lavorando, almeno ciò è quanto emerge da nuove indiscrezioni.

Le prime voci su Samsung Galaxy S24 FE

Nelle scorse ore si è occupato di Samsung Galaxy S24 FE il popolare leaker OreXda, che su X ha condiviso alcune di quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche di tale device (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

A suo dire, il nuovo smartphone FE di Samsung dovrebbe essere animato da un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 o Samsung Exynos 2400 (a seconda dei mercati) e dovrebbe vantare un display AMOLED da 6,1 pollici (sulla diagonale non vi sarebbe tuttavia certezza).

Ed ancora, Samsung Galaxy S24 FE dovrebbe poter fare affidamento su 12 GB di RAM (LPDDR5X), 128 GB o 256 GB di memoria di archiviazione (con standard UFS 4.0) e una batteria da 4.500 mAh (più grande, pertanto, di quella da 4.000 mAh di Samsung Galaxy S24).

In sostanza, nel caso in cui tale indiscrezione si rivelasse fondata, per Samsung Galaxy S24 FE il produttore coreano punterebbe su un approccio diverso rispetto a quanto è avvenuto con le precedenti generazioni FE, lanciati con dei processori meno prestanti rispetto a quelli dei fratelli maggiori.

Per il lancio di questo smartphone probabilmente ci sarà da avere pazienza sino all’autunno e sarà interessante scoprire se potrà essere davvero considerato un piccolo upgrade rispetto a Samsung Galaxy S24.