Google sta realizzando una nuova interfaccia delle impostazioni di ricerca sul Web che mira a centralizzare tutto nel menù dell’account. In questo modo, infatti, gli utenti avranno la possibilità di selezionare l’avatar del proprio account Google per accedere alle nuove impostazioni di ricerca.

Le nuove impostazioni di Google

La novità principale consiste della sezione “Altro da ricerca Google” (More from Google Search). In primo luogo, è possibile visualizzare la “Cronologia delle ricerche” (Search history) e, proprio al di sotto di questa impostazione, gli utenti possono cliccare sulla scorciatoia “Elimina gli ultimi 15 minuti” (Delete last 15 minutes).

La sezione “Interessi” (Interests), invece, conduce tutti gli utenti a tutti gli articoli a cui hanno messo “mi piace”; inoltre, fornisce l’accesso alle raccolte salvate e alle ricerche seguite. Appaiono poi a seguire SafeSearch (finalizzata a gestire i contenuti espliciti nei risultati di ricerca), “Lingua” (Language), “Altre impostazioni” (More Settings) e “Guida” (Help).

La sezione “Altre impostazioni” consente poi di visualizzare una pagina delle impostazioni di ricerca Google divisa in “Privacy e Sicurezza” e “Altre impostazioni”. L’ultima opzione menzionata include la possibilità di controllare il tema scuro, la riproduzione automatica delle anteprime video, la visualizzazione di “Scopri nella Home Page” (Show Discover on home page) e il completamento automatico con le ricerche di tendenza.

Su Desktop, invece, il menù delle impostazioni dell’account viene visualizzato come un pannello mobile che presenta interamente tutte le impostazioni sopra menzionate. Il vantaggio, in questo caso, è la semplicità di visualizzazione.