Il lancio dell’ultima generazione di smartphone Xiaomi, Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Ultra, è stato stato un vero successo, soprattutto nel Vecchio Continente. Questi modelli, infatti, facendo il loro ingresso nel mercato europeo proprio questa settimana, hanno dimostrato di essere molto più popolari delle versioni precedenti.

La nuovissima serie di smartphone, dopo la presentazione avvenuta a Barcellona il 25 febbraio, ha suscitato fin da subito un grande interesse a livello internazionale. Entrambi i modelli sono già disponibili sul mercato italiano – sebbene la versione Ultra sarà ufficialmente in vendita negli store italiani a partire dal 19 marzo. Entrambi i nuovi modelli, come quelli dell’anno precedente, investono sempre di più sulla fotografia, grazie alle fotocamere dotate di lenti Leica Summilux.

Lu Weibing, direttore generale di Redmi e presidente di Xiaomi, ha affermato che le prime vendite in Europa di Xiaomi 14 Ultra sono triplicate rispetto al modello precedente, mentre le vendite di Xiaomi 14 sono addirittura sestuplicate. Il volume delle vendite, inoltre, oltre ad essere aumentato in modo significativo, è stato rifornito due volte in anticipo e il processo di continua consegna degli smartphone è stato ulteriormente potenziato.