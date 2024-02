Negli ultimi mesi Google non ha fatto segreto di avere grandi progetti per quanto riguarda l’implementazione delle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale nei suoi vari prodotti e all’inizio di questa settimana il colosso di Mountain View ha annunciato il primo gruppo di funzioni Gemini per Workspace dedicate agli utenti con account personale.

Tra le novità che riguardano Google Keep, in queste ore sono iniziati i test relativi alla funzionalità chiamata Help me create a list che, così come suggerisce il suo nome, è pensata per aiutare gli utenti a creare un elenco.

Google Keep prepara una nuova funzione con intelligenza artificiale

Stando a quanto viene spiegato dal colosso di Mountain View, si tratta di una funzione basata sull’intelligenza artificiale generativa e che dovrebbe essere in grado di aiutare gli utenti a realizzare rapidamente liste della spesa, elenchi di cose da fare, liste di imballaggio e altro ancora.

Gli utenti di Google Keep su Android che già vedono questa funzionalità vengono accolti da un messaggio di benvenuto “Welcome to Workspace Labs” che spiega il test in questione.

In particolare, “Aiutami a creare un elenco” appare come un pulsante di azione mobile piuttosto ampio nel momento in cui si apre una nuova nota di Google Keep e, se viene selezionato, si apre un nuovo campo per indicare una tra le varie opzioni disponibili, come ad esempio:

“Lista di cose da fare per un viaggio in campeggio con 2 bambini in estate”

“Film classici da guardare ad Halloween”

“Elenco delle pulizie di primavera per un appartamento con 2 camere da letto”

“Spesa per una settimana per una famiglia vegetariana di 3 persone”

Google incoraggia gli utenti selezionati per testare tale funzionalità ad essere specifici nelle richieste, in modo da ottenere risultati migliori e a fornire feedback con pollice su o giù.

Al momento non si sa quando tale novità sarà messa a disposizione di tutti.

Potete scaricare l’app Google Keep per Android dal Play Store attraverso il seguente badge: