In occasione della Giornata internazionale della batteria di ieri, il team di DxOMark ha pubblicato un nuovo rapporto relativo a dei test effettuati sui consumi della batteria di alcuni smartphone di fascia media e di punta lanciati nel 2023.

Secondo quanto emerso gli SMS sono il principale responsabile del consumo della batteria sia nei dispositivi di fascia media che in quelli di punta, ma il consumo della batteria tramite SMS è inferiore sugli smartphone di fascia alta rispetto a quelli di fascia media.

Altre app che causano un consumo elevato della batteria sono nell’ordine Facebook Messenger, Snapchat Chat, Instagram Chat e WhatsApp, ma in questo caso è stato registrato un consumo più rapido della batteria sui dispositivi di punta rispetto agli smartphone di fascia media.

App di messaggistica e video consumano più la batteria secondo DxOMark

Il rapporto DxOMark rivela che anche i video brevi come gli Shorts di YouTube i Reels di Instagram e quelli di TikTok scaricano più rapidamente le batterie degli smartphone.

Tuttavia anche le app delle piattaforme di streaming di video lunghi come Amazon Prime Video Disney, YouTube e Netflix hanno fatto registrare consumi elevati di energia.

Il rapporto conferma che tutti gli smartphone utilizzati sono gli ultimi lanciati nel 2023, ma non rivela quali sono. Generalmente le app consumano più o meno energia in base a fattori come la connettività cellulare, processi in background persistenti, frequenza delle notifiche e utilizzo del GPS.

Per verificare quanta energia consumano le app su Android è sufficiente visitare le impostazioni dello smartphone, toccare la voce “batteria” e successivamente “utilizzo della batteria”.

Solitamente è anche possibile scegliere di limitare oppure ottimizzare l’utilizzo in background delle app in base al livello di carica della batteria e ai contesti di utilizzo.

Potrebbe interessarti: I migliori smartphone per Batteria, la nostra classifica di Febbraio 2024