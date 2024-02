Xiaomi 14 Ultra è uno degli smartphone più attesi del momento, soprattutto dagli utenti che prediligono il comparto fotografico. Mancano ormai pochi giorni alla presentazione ufficiale, ma quest’oggi possiamo avere qualche ulteriore anticipazione: andiamo a scoprire insieme nuove immagini in alta risoluzione e le indicazioni sulle varie configurazioni e versioni in uscita.

Ecco il design di Xiaomi 14 Ultra con l’enorme modulo fotografico

Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Pro sono stati presentati alla fine di ottobre 2023 in Cina e devono ancora arrivare nella versione globale: dovrebbero farlo durante il Mobile World Congress di Barcellona, più precisamente il 25 febbraio 2024 (come confermato ufficialmente dall’azienda), anche se in realtà questa volta la versione Pro potrebbe non arrivare da noi. Xiaomi 14 Ultra deve invece ancora mostrarsi, e in queste ore sono apparse diverse immagini ad alta risoluzione che ci permettono di scoprire qualche dettaglio in più, non solo sul design.

I render qui in basso, provenienti da MySmartPrice, mostrano il presunto Xiaomi 14 Ultra nelle colorazioni Nero e Bianco: in entrambi i casi il primo particolare che spicca è il modulo fotografico, ampio e decisamente sporgente (l’immagine col profilo è inequivocabile); quest’ultimo è circondato da una cornice argentata che si affianca ai dettagli neri e oro e integra quattro obiettivi, il doppio flash LED e il logo Leica, posizionato al centro in modo da risultare subito visibile. In generale risulta molto simile a quello del modello precedente.

Cambiando prospettiva possiamo notare come i pulsanti siano integrati sul lato destro (tasto power e bilanciere del volume), con quello principale dotato di una finitura pensata per farlo distinguere immediatamente al tatto e per aumentare il grip. Nella parte inferiore abbiamo naturalmente la porta USB Type-C, affiancata dallo speaker, da un microfono e dallo slot per le SIM, mentre in quella superiore trova spazio il secondo speaker. Curiosamente, in questi render manca la porta infrarossi.

Previous Next Fullscreen

Come anticipato, le indiscrezioni di oggi ci anticipano anche quelle che dovrebbero essere le varie configurazioni in arrivo. Secondo quanto trapelato su Weibo (successivamente rimosso), Xiaomi 14 Ultra arriverà nelle versioni White, Black, Blue (che alterneranno vetro e similpelle), ma ci sarà anche la già vociferata variante in titanio, quasi certamente riservata alla configurazione di memoria più generosa (quella da 16 GB di RAM e 1 TB di storage). La variante con questo materiale dovrebbe costare 500 yuan in più, pari a circa 65 euro. Le configurazioni dovrebbero essere in tutto tre, ma senza spostarsi da 16 GB di RAM: a cambiare dovrebbe essere solo lo spazio di archiviazione, che dovrebbe essere da 256 GB, 512 GB o 1 TB.

In base a ciò che sappiamo, lo smartphone Xiaomi dovrebbe offrire uno schermo AMOLED LTPO da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, affiancato dai già citati 16 GB di RAM e da almeno 256 GB di memoria interna (UFS 4.0). Il comparto fotografico dovrebbe essere composto da una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale Sony LYT-900 da 50 MP e da 1 pollice con OIS, sensore ultra-grandangolare da 50 MP, teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 5x e teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 3,2x, e da una fotocamera anteriore da 32 MP. Attesa una batteria da ben 5300 mAh, con ricarica rapida cablata da 90 W e ricarica wireless da 50 W.

Come i fratelli in versione globale, Xiaomi 14 Ultra dovrebbe essere annunciato durante il Mobile World Congress di Barcellona: l’arrivo sul mercato è previsto per il mese di marzo 2024, ma subito dopo l’evento di lancio potrebbero essere aperti i preordini. Si tratterebbe di un debutto anticipato rispetto a quello dello scorso anno, dal momento che Xiaomi 13 Ultra arrivò in Italia soltanto nel mese di giugno.

In copertina Xiaomi 13 Ultra

Potrebbe interessarti: Recensione Xiaomi 13 Ultra: questa fotocamera fa anche da telefono