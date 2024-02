Il team di WhatsApp continua ad aggiornare l’app di messaggistica con lo scopo di migliorare costantemente l’esperienza degli utenti sulla sua piattaforma.

Ora sembra che l’azienda stia per introdurre un piccolo cambiamento che tuttavia va a modificare qualcosa a cui siamo abituati da molto tempo.

Il pulsante di invio dei messaggi WhatsApp cambia posizione

Alcuni utenti si sono accorti che quando il testo va a capo nei messaggi più lunghi, ora il pulsante di invio resta ancorato in alto a destra e non più in basso a destra.

Comprensibilmente alcuni utenti si stanno lamentando, in quanto è una modifica delle abitudini radicate nella memoria muscolare e quindi restano spiazzati.

Tuttavia il pulsante ora è di un colore verde leggermente più chiaro rispetto a prima, inoltre sono state apportate altre piccole modifiche alle icone degli allegati e delle emoji, quindi potrebbe trattarsi di un bug che si è originato quando WhatsApp ha apportato questi ritocchi.

Per ora non resta che vedere come evolve la situazione, ma probabilmente sono tanti a sperare che si tratti di un bug che verrà corretto al più presto.

Recentemente WhatsApp ha spiegato come funzioneranno i messaggi con le applicazioni esterne per adeguarsi a quanto previsto dal Digital Markets App (DMA) europeo, visto che WhatsApp è classificato come un gatekeeper, ossia un servizio che gode di una posizione rilevante nel mercato digitale.

