In diverse occasioni nel corso degli ultimi mesi vi abbiamo riportato i dettagli di tutti i test eseguiti da IT-alert, ovvero il nuovo sistema di allarme pubblico sviluppato dalla Protezione Civile che ha condotto diverse sperimentazioni non solo per testarne il funzionamento, ma anche per far prendere maggiore confidenza ai cittadini con la ricezione del messaggio con testo declinato in base al rischio specifico e all’area interessata.

A partire da oggi, 13 febbraio 2024, il sistema IT-alert diventa ufficialmente operativo, anche se per il momento limitatamente a quattro scenari di rischio.

Il sistema di allarme pubblico IT-alert diventa operativo, ma le sperimentazioni continueranno

Conclusa la fase di sperimentazione principale, il servizio di allarme pubblico IT-alert diventa ufficialmente operativo a partire da oggi, a darne notizia è il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio con un post e un breve video su X (ex Twitter).

Come già detto, almeno nelle fasi iniziali IT-alert sarà limitato a quattro scenari di rischio, nello specifico: collasso di una grande diga, incidenti rilevanti in stabilimenti industriali, incidenti nucleari o situazioni di emergenza radiologica e infine attività vulcanica nelle aree dei Campi Flegrei, del Vesuvio e all’isola di Vulcano.

Alcuni di voi potrebbero aver notato come manchino all’appello alcune tipologie di emergenze affrontate nel corso del tempo dal nostro Paese, come ad esempio i terremoti o le alluvioni, questo perché per alcune tipologie di rischio il sistema necessita ancora di ulteriori fasi di test che, come specifica Fabrizio Curcio non sono concluse; nonostante il servizio IT-alert sia ufficialmente operativo, nel corso dei prossimi mesi verranno effettuati ulteriori sperimentazioni, sia per verificare periodicamente la funzionalità del sistema, sia perché alcuni scenari necessitano appunto di ulteriori analisi e verifiche.

A partire da oggi dunque, qualora doveste ricevere una notifica simile a quelle visualizzate durante le prime fasi di sperimentazione del servizio di allarme pubblico IT-alert sul vostro smartphone, è caldamente consigliabile leggere con attenzione il testo del messaggio, che riporterà le indicazioni operative per la popolazione in caso di emergenza. Sul sito ufficiale del servizio potete trovare tutta una serie di informazioni utili e approfondimenti sul sistema italiano di allarme pubblico.

Potrebbe interessarti anche: La Protezione Civile avvisa i cittadini che non esiste alcuna app IT-alert