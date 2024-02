Anche i produttori asiatici OPPO e OnePlus hanno deciso di unirsi al gruppo di brand che già ha implementato funzionalità mosse dall’intelligenza artificiale sui propri dispositivi, pochi giorni fa abbiamo visto insieme quali sono stati i primi smartphone a ricevere le nuove funzioni in Cina, ovvero OnePlus 11 e OnePlus 12. I dispositivi in questione non saranno però gli unici a poter beneficiare delle funzioni derivanti della nuova strada intrapresa dai produttori, è la stessa OPPO che con un post sul social network cinese Weibo ci fornisce una lista dei primi smartphone che riceveranno le nuove funzioni AI.

Questi smartphone OPPO e OnePlus saranno i primi a ricevere le nuove funzioni AI in Cina

Come anticipato in apertura dunque, OPPO e OnePlus hanno a loro volta deciso di salire sul carro dell’intelligenza artificiale, seguendo l’esempio di produttori quali Google e Samsung che hanno già implementato sui propri smartphone funzionalità analoghe mosse da questo strumento.

È bene specificare che, per il momento, le nuove funzioni AI rimarranno un’esclusiva del mercato cinese, nessuna delle due aziende si è infatti sbilanciata nel fornire tempistiche di rilascio per il mercato globale. Prima di scoprire quali saranno i primi dispositivi a poterne beneficiare, facciamo un breve riepilogo delle nuove funzioni:

AI Summariser è in grado di generare in maniera automatica un riassunto delle telefonate utilizzando dati come posizione, orario, data della chiamata e “altre informazioni telefoniche”

AIGC Remover permette di eliminare oggetti e persone dalle foto (esattamente come le soluzioni proposte dai brand concorrenti citati in precedenza)

la terza funzione consente di riassumere automaticamente degli articoli con un singolo tocco sullo schermo, estraendo informazioni chiave e rielaborando il testo

Come potete notare dall’immagine qui sopra, questi saranno i primi smartphone a ricevere (in Cina) le nuove funzionalità mosse dall’intelligenza artificiale:

OPPO Find X7

OPPO Find X7 Ultra

OPPO Find X6

OPPO Find X6 Pro

OPPO Find N3

OPPO Find N3 Flip

OPPO Reno 11

OPPO Reno 11 Pro

OPPO Reno 10

OPPO Reno 10 Pro

OPPO Reno 10 Pro Plus

OnePlus 12

OnePlus 11

OnePlus Ace 3

OnePlus Ace 2

OnePlus Ace 2 Pro

Come anticipato, per il momento non si hanno informazioni ufficiali circa il possibile arrivo delle nuove funzioni anche nei mercati globali, qualora i produttori dovessero esprimersi in merito, non mancheremo di farvelo sapere.

