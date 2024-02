Il team di sviluppatori di Optima Mobile ha rilasciato un nuovo aggiornamento dell’applicazione ufficiale di questo operatore telefonico con il quale viene introdotta una novità che risulterà gradita a tanti utenti.

MyOptima, questo il nome dell’applicazione, grazie all’update si arricchisce della possibilità di attivare direttamente dallo smartphone la funzione di ricarica automatica.

Un’importante novità per l’app di Optima Mobile

Ricordiamo che MyOptima è un’applicazione che consente agli utenti di gestire dallo smartphone tutti i vari servizi offerti da Optima (non solo la telefonia fissa e mobile ma anche la luce e il gas), effettuare i pagamenti delle varie fatture, tenere sotto controllo i consumi, sfruttare le funzionalità di autolettura dei contatori di luce e gas, gestire le ricariche della propria SIM e restare aggiornati sulle ultime offerte disponibili.

Inoltre l’applicazione ufficiale di Optima Mobile consente anche di ricevere assistenza nel momento in cui se ne ha bisogno attraverso vari canali.

Questo è il changelog ufficiale della nuova versione dell’app:

Lavoriamo costantemente per migliorare l’app MyOptima. In questo aggiornamento trovi la nuova funzionalità di ‘Ricarica Automatica’ che ti consente di attivare il servizio di addebito automatico sulla tua carta di credito delle ricariche mensili necessarie per rinnovare l’offerta sulla tua SIM Optima. Con MyOptima la gestione della tua offerta è sempre più semplice. Scarica sempre la versione più recente!

Così come suggerisce il suo nome, la funzione Ricarica Automatica altro non è che un sistema che consente agli utenti di ottenere in modo automatico la ricarica del credito necessaria al rinnovo dell’offerta attiva sulla propria SIM con addebito del relativo importo sulla carta di credito indicata in sede di attivazione.

Se desiderate scaricare l’applicazione MyOptima per Android, potete sfruttare il seguente badge che vi porterà sulla pagina dedicata sul Google Play Store:

