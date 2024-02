Anche Google oramai da diversi mesi ha spinto sull’acceleratore per quanto riguarda le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale e con il passare delle settimane le varie soluzioni studiate dal colosso di Mountain View stanno trovando sempre più spazio tra i suoi tanti prodotti.

Tra le funzionalità IA di Google vi è anche Gemini, ossia un chatbot generativo per il quale il colosso di Mountain View non ha nascosto di avere grandi progetti e per centrarli il suo team di sviluppatori è alla continua ricerca di nuovi modi per integrarlo in prodotti e servizi esistenti, come Google Assistant e Google Messaggi.

Cosa sappiamo al momento di Gemini in Google Messaggi

Un nuovo contributo sulle potenzialità di Gemini nelle scorse ore è arrivato da AssembleDebug su X, stando al quale Gemini in Google Messaggi sarà in grado di supportare le estensioni.

Questo significa che gli utenti potrebbero sfruttare contemporaneamente vari servizi di Google, come ad esempio visualizzare rapidamente le mappe mentre parlano con Gemini all’interno di Google Messaggi o visualizzare gli impegni della giornata.

Ricordiamo che, stando a quanto è emerso sino a questo momento, Gemini dovrebbe essere integrato nelle conversazioni RCS di Google Messaggi e dovrebbe garantire agli utenti varie funzionalità, come ad esempio fornire loro un aiuto per scrivere un messaggio oppure tradurne uno appena ricevuto.

Gemini dovrebbe essere in grado di raccogliere informazioni sugli utenti (come i dati sulle loro conversazioni precedenti e le posizioni registrate), in modo da essere capace di fornire risposte più pertinenti (il team di Google ha già precisato che l’assistente salva solo le chat e le conversazioni per 18 mesi e che gli utenti potranno disabilitare tale funzionalità).

Se desiderate scaricare le varie versioni di Google Messaggi per Android man mano che vengono rilasciate, potete fare affidamento su APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). L’app può essere scaricata anche dal Google Play Store attraverso il seguente badge: