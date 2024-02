Tra i vari produttori Android più attenti agli aggiornamenti troviamo anche Xiaomi, il cui team di sviluppatori lavora costantemente al miglioramento dell’interfaccia personalizzata dell’azienda.

Per rendere più rapido ed efficace questo lavoro è fondamentale poter contare sul supporto degli utenti disposti a testare in anteprima le varie versioni dell’interfaccia e le relative novità, in modo da poter individuare delle criticità e dei bug.

Xiaomi lancia la nuova funzione Beta Testing

Con un post pubblicato sul forum ufficiale il team del colosso cinese ha annunciato l’introduzione della funzione Beta Testing nell’applicazione Xiaomi Community (la trovate qui), disponibile da subito per una parte degli utenti.

Tale funzionalità è dedicata in particolare a coloro che desiderano ricevere nuove versioni OTA e provare in anteprima le novità studiate dagli sviluppatori, divenendo così dei beta tester a tutti gli effetti. A tal proposito, il produttore ricorda che è necessario effettuare un backup dei propri dati prima di procedere all’aggiornamento.

Xiaomi precisa che al momento la funzione Beta Testing è ancora in fase di test e sarà presto disponibile per tutti gli utenti, invitando chi ancora non dovesse trovarla nell’app ad avere un po’ di pazienza.

Il produttore precisa anche che il reclutamento dei beta tester della ROM stabile inizierà prima sul sito globale e l’estensione del programma per diversi modelli e versioni verrà condotto gradualmente.

Gli utenti che in precedenza hanno già aderito ad un programma di test attraverso i post pubblicati da Xiaomi sul forum ufficiale continueranno a mantenere i relativi permessi per un certo periodo di tempo. Il produttore, tuttavia, consiglia loro di effettuare una nuova richiesta attraverso questo sistema appena introdotto (Xiaomi Community –> ME –> Beta Testing).

Ovviamente il team di Xiaomi chiede agli utenti di sfruttare l’applicazione anche per segnalare gli eventuali bug riscontrati, in modo da rendere più rapida la loro risoluzione.

