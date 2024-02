Google sta lavorando per una sempre maggiore integrazione dell’intelligenza artificiale in diversi servizi, tra cui spicca l’arrivo di Bard all’interno di Assistant, ma non solo: un paio di settimane fa Google Bard ha iniziato a fare capolino all’interno di Google Messaggi per Android, e in queste ore ci sono piccoli passi avanti. Vediamo di che si tratta.

Bard in Google Messaggi si sta avvicinando

Un paio di giorni fa vi abbiamo segnalato l’arrivo di diverse novità per Google Bard, riguardanti anche Gemini Pro e la sua disponibilità di diverse altre lingue oltre all’inglese (italiano incluso). Quest’oggi, grazie alle anticipazioni del solito canale Telegram GApps Flags & Leaks, possiamo avere un’ulteriore indizio dell’arrivo dell’integrazione in Google Messaggi. In futuro sarà infatti possibile avviare il bot AI dalla schermata Nuova conversazione, creando una chat separata per poter “conversare” con l’intelligenza artificiale per farsi dare consigli o fargli svolgere diverse operazioni.

Come potete vedere nell’immagine qui sotto, è spuntata una pagina relativa ai dettagli del contatto del bot di Google Bard all’interno dell’app Google Messaggi. Qui vengono spiegati alcuni dettagli riguardanti l’intelligenza artificiale generativa di Bard e cosa siano i messaggi AI: viene ribadito come i messaggi inviati all’IA saranno sottolineati dalla presenza di un’apposita icona, presente sia sul pulsante di invio sia nel resto della chat.

Non sappiamo quando sarà effettivamente disponibile l’integrazione di Google Bard nell’app Google Messaggi, ma quel che è certo è che si sta avvicinando. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati al riguardo. Nel frattempo potete verificare di disporre della più recente versione dell’app di messaggistica seguendo il badge qui in basso. A questo link potete invece aderire al programma beta.

