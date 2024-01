Tra i produttori che di tanto in tanto lanciano dei tablet Android troviamo pure Xiaomi, che si sta preparando alla presentazione di un nuovo modello: stiamo parlando di Xiaomi Pad 7.

In particolare, si tratta di un tablet che dovrebbe arrivare sul mercato europeo mentre il fratello maggiore, Xiaomi Pad 7 Pro, potrebbe essere venduto soltanto in Cina.

Cosa sappiamo al momento di Xiaomi Pad 7

Nelle scorse ore ad occuparsi del nuovo tablet del colosso cinese è stato il popolare leaker Kartikey Singh, che su X ha reso noto che il suo lancio a livello globale sarebbe ormai molto vicino.

A dire del leaker, tra le principali caratteristiche di Xiaomi Pad 7 vi dovrebbero essere un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, un display LCD con refresh rate a 144 Hz e una batteria capace di supportare la ricarica rapida a 120 W.

Si tratterebbe, in sostanza, di un tablet di fascia medio-alta e potrebbe essere solo il display LCD a fare storcere il naso a qualcuno ma c’è da considerare che un pannello OLED sarà il punto di forza del modello Pro, device che pare verrà commercializzato soltanto in Cina.

Dal punto di vista software, infine, probabilmente Xiaomi Pad 7 arriverà sul mercato con a bordo l’interfaccia personalizzata HyperOS basata su Android 14 e con i servizi Google.

Per il lancio ufficiale quasi certamente ci sarà da avere pazienza sino alla fine di febbraio: il team di Xiaomi, infatti, dovrebbe sfruttare l’edizione 2024 del Mobile World Congress come vetrina per l’annuncio.

Sarà interessante scoprire in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare Xiaomi Pad 7, trattandosi di uno degli aspetti fondamentali per valutare un suo possibile successo, soprattutto se si considera quanto difficile sia il mercato dei tablet, letteralmente dominato da Apple con i vari modelli di iPad.

* * * Nell’immagine in alto Xiaomi Pad 6

Potrebbe interessarti anche: i migliori tablet Android, la classifica di questo mese