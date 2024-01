In occasione dell’evento di presentazione della serie Samsung Galaxy S24 il colosso coreano ha dedicato grande attenzione all’intelligenza artificiale e alle varie funzionalità basate su tale tecnologia, che dovrebbero essere in grado di garantire agli utenti un’esperienza più ricca e piacevole.

Tuttavia c’è un aspetto che Samsung ha tralasciato: pare, infatti, che le funzionalità IA di punta dei suoi nuovi telefoni, chiamate Galaxy AI, potrebbero diventare un servizio a pagamento dopo due anni. Almeno ciò è quanto sembra emergere da un comunicato stampa publicato dalla divisione australiana di Samsung.

Le funzioni IA di Samsung Galaxy S24 potrebbero divenire a pagamento

Ricordiamo che il pacchetto Galaxy AI comprende una varietà di funzionalità di intelligenza artificiale per la serie Samsung Galaxy S24, che vanno dalle capacità di traduzione dal vivo a vari strumenti di fotoritocco.

In un comunicato stampa pubblicato da Samsung Australia, tra le note si legge che “Le funzionalità Galaxy AI saranno fornite gratuitamente fino alla fine del 2025 sui dispositivi Samsung Galaxy supportati”, frase che lascia intendere che dopo tale periodo il pacchetto di funzionalità divenga un servizio a pagamento, sebbene al momento ciò non venga specificato in modo diretto.

In altri comunicati stampa del colosso coreano i riferimenti alla possibilità che Galaxy Ai divenga un servizio a pagamento sono formulati in modo diverso e al momento non è chiaro cosa succederà effettivamente fra due anni. Per esempio, questa è la precisazione fatta nel comunicato stampa italiano:

“Le funzionalità Galaxy AI saranno fruibili gratuitamente tramite i dispositivi Samsung Galaxy che le supportano almeno fino al 31 dicembre 2025. La disponibilità delle funzionalità AI fornite da terzi potrebbe essere soggetta a modifiche e in ogni caso è soggetta ai termini e condizioni di servizio del fornitore stesso.”

Non è nemmeno chiaro se tutte le funzionalità IA siano soggette al rischio di divenire a pagamento o soltanto una parte di esse e cosa potrebbe succedere nel caso in cui gli utenti decidessero di non sottoscrivere un abbonamento per continuare a sfruttarle.

Probabilmente il colosso coreano nei prossimi giorni fornirà dettagli al riguardo, anche per evitare che l’esordio sul mercato della serie Samsung Galaxy S24 possa essere messo in cattiva luce da eventuali polemiche sulla disponibilità (o meno) senza limiti di una delle funzionalità più importanti e innovative che potrà vantare.