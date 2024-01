Come la maggior parte dei launcher Android, Google Pixel Launcher dispone di una funzione di ricerca universale. La Beta 3 di Android 14 QPR 2 lanciata di recente ha introdotto una nuova versione di Pixel Launcher e anche una nuova sezione nelle impostazioni relativa al motore di ricerca.

La descrizione spiega che è possibile selezionare l’app che l’utente utilizzerà per effettuare ricerche sul Web. Questo potrebbe significare che sui dispositivi Google Pixel potrebbe presto essere possibile sostituire il motore di ricerca di Google con uno alternativo come ad esempio Bing o DuckDuckGo a livello di sistema.

I dispositivi Google Pixel potrebbero offrire la scelta del motore di ricerca predefinito

Sembra inoltre che alcuni utenti abbiano trovato flag simili relativi alla scelta del motore di ricerca anche nel browser Google Chrome per Android con la descrizione che suggerisce che l’impostazione di tali flag influenzerebbe l’esperienza di “prima esecuzione”.

Questa mossa di Google potrebbe essere collegata ai suoi grattacapi con le varie autorità per presunto monopolio sul mercato dei motori di ricerca, in quanto l’azienda di Mountain View bloccherebbe quasi possibilità che consentirebbe ai consumatori di utilizzare un motore di ricerca concorrente, per non parlare del fatto che Google continua a versare 10 miliardi di dollari all’anno nelle casse di Apple affinché mantenga la sua app come impostazione predefinita sugli iPhone.

Il tutto potrebbe essere parte del processo di adeguamento di Google alle normative antitrust nei vari paesi, inclusa l’Europa dove quest’anno entrerà in vigore il Digital Markets Act, al quale Google si sta già adeguando.

