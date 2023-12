Nel 2023 il team di Microsoft ha implementato il supporto a Copilot, l’assistente virtuale basato sull’intelligenza artificiale del colosso di Redmond, in vari prodotti dell’azienda e in queste ore sono arrivate buone notizie per gli utenti Android e iOS.

Se Copilot, infatti, è già pienamente supportato dalla versione desktop del browser Microsoft Edge, fino a questo momento quelle per i dispositivi Android e iOS non potevano contare su tutte le funzionalità dell’assistente IA.

Ebbene, grazie ad un nuovo aggiornamento il gap in questione tra le versioni desktop e mobile è destinato ad essere colmato.

Su Microsoft Edge per Android si fa largo l’intelligenza artificiale

Con la nuova versione di Microsoft Edge il popolare browser supporta i plugin per Copilot e ciò significa che gli utenti avranno la possibilità di scegliere tra vari strumenti, da quelli che cercano le ricette a quelli che generano i brani.

Ed ancora, se si sta guardano un video su YouTube, è possibile chiedere a Copilot di riassumerlo (l’assistente può eseguire tale operazione soltanto se il filamto presenta trascrizioni o sottotitoli e, pertanto, potrebbe non funzionare su tutti i contenuti).

Ed ancora, gli utenti possono chiedere a Copilot di riassumere un file PDF se viene aperto tramite Microsoft Edge.

C’è inoltre da tenere presente che alcuni dispositivi potrebbero mostrare più funzionalità di Copilot rispetto ad altri.

Gli utenti che non dovessero riscontrare le nuove funzionalità possono aprire “Edge://flags” nel browser e controllare i flag Experimental per le varie opzioni Copilot.

Se desiderate scaricare le ultime versioni disponibili di Microsoft Edge per Android, potete fare affidamento su APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

L’applicazione è anche disponibile gratuitamente nel Google Play Store e può essere scaricata attraverso il seguente badge:

