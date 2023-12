I flagship della generazione 2023 sono protagonisti di ottime offerte per il periodo natalizio, ma Samsung sta già guardando avanti e il futuro modello di punta Samsung Galaxy S24 Ultra è tornato a far parlare di sé per via di un nuovo leak che ne espone le fotocamere posteriori e sembra fare finalmente un po’ di chiarezza.

Samsung Galaxy S24 Ultra: ecco come cambieranno le fotocamere

Le ultime settimane sono state un susseguirsi di indiscrezioni sul conto dei prossimi top di gamma firmati Samsung, attesi al debutto — come ormai è tradizione — nelle prime battute del prossimo anno: nel giro di pochi giorni abbiamo visto nuovi render della gamma, dettagli sulle schede tecniche, informazioni sul comparto fotografico del modello Ultra e persino la probabile data dell’evento di lancio.

Tornando al comparto fotografico di Samsung Galaxy S24 Ultra, lo scatto condiviso dal tipster @chunvn8888 sembra provenire da uno stabilimento di produzione e ci mostra fisicamente il modulo fotografico, o meglio un contenitore pieno di moduli fotografici posteriori del dispositivo.

Prestando orecchio alle ultime indiscrezioni, Galaxy S24 Ultra dovrebbe essere dotato di quattro fotocamere posteriori così configurate: una principale da 200 MP, una ultra-grandangolare da 12 MP, un teleobiettivo da 10 MP e un ulteriore teleobiettivo da 50 MP; i livelli di zoom ottico supportati dovrebbero essere 2x, 3x, 5x e 10x. Proprio sul teleobiettivo con zoom periscopico le tante voci circolate hanno generato un bel po’ di confusione, tuttavia la foto riportata qui sopra, confrontata alla seguente immagine del modulo fotografico di Samsung Galaxy S23 Ultra, evidenzia una netta riduzione di dimensioni sul nuovo modello.

A conti fatti, dovrebbe consumarsi il passaggio dai 10 MP con zoom ottico 10x del modello attuale ai 50 MP con ingrandimento 5x del successore.

