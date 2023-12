Continuano a susseguirsi senza sosta in Rete le indiscrezioni relative a quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche degli smartphone della serie Samsung Galaxy S24.

Nelle scorse ore, in attesa della presentazione ufficiale (in programma per il prossimo mese), è stato il popolare leaker Ice Universe a fornire un contributo a chi desidera scoprire cosa Samsung ha in serbo per gli utenti.

Una super fotocamera per Samsung Galaxy S24 Ultra

In particolare, il leaker si è occupato di Samsung Galaxy S24 Ultra, rendendo noto che il suo comparto fotografico dovrebbe poter contare anche su un teleobiettivo da 50 megapixel con zoom 5x, sensore che dovrebbe essere in grado di catturare immagini a risoluzione 6.120 x 8.160 pixel e garantire un livello e una qualità dei dettagli decisamente superiore rispetto alla fotocamera del suo predecessore (ricordiamo che Samsung Galaxy S23 Ultra è stato lanciato con uno zoom ottico 3x da 10 megapixel e un altro teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 10x).

In sostanza, Samsung Galaxy S24 Ultra dovrebbe poter vantare un sensore primario da 200 megapixel, un sensore ultra grandangolare da 12 megapixel, un teleobiettivo da 50 megapixel con zoom ottico 5x e un sensore da 12 megapixel con zoom 10x.

Tra le altre caratteristiche di Samsung Galaxy S24 Ultra non dovrebbero mancare un display Dynamic AMOLED 2x LTPO da 6,7 pollici con risoluzione QHD+, refresh rate a 144 Hz e luminosità di 2.600 nit, un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 o Exynos 2400 (a seconda dei mercati), 12 GB di RAM, 256 GB o 512 GB di memoria integrata, una batteria da 5.000 mAh e l’interfaccia One UI basata su Android 14.

Per la presentazione ufficiale probabilmente ci sarà da avere pazienza sino al 17 gennaio 2024 ma siamo certi che, fino a quel momento, non mancheranno nuove indiscrezioni a farci compagnia.

