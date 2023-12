State cercando un nuovo smartphone Samsung di punta ma volete che si contraddistingua? La promozione partita oggi 21 dicembre sul Samsung Shop fa al caso vostro perché il colosso coreano ha deciso di scontare in maniera importante tutte le colorazioni esclusive di Galaxy S23 Ultra, Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5, ad esempio il primo è praticamente acquistabile alla metà del prezzo grazie alla combinazione di varie promo e un coupon sconto, ecco i dettagli.

Samsung Galaxy S23 Ultra a meno di 750 euro

Partiamo da Samsung Galaxy S23 Ultra, uno smartphone che ha dominato il settore nel 2023 e continua a farlo oggi grazie a una dotazione tecnica da capogiro: processore Snapdragon 8 Gen2 for Galaxy, ampio display Dynamic Amoled 2X da 6,8” a 120 Hz QHD+, quadrupla fotocamera col sensore principale da 200 mpx e zoom ottico fino al 10x e ibrido digitale fino al 100x, S-Pen e Android 14 con One UI 6 già disponibile.

È disponibile nelle colorazioni esclusive (Graphite, Sky Blue terminati) Lime e Red nel taglio da 256 GB a un prezzo scontatissimo: 747,42€ invece di 1479€ di listino sul Samsung Shop grazie all’offerta in pagina, a cui si cumula un ulteriore sconto del 5% a carrello (visibile se fare il login all’account Samsung) a cui potete cumulare il coupon sconto GALAXY4U. Il prezzo scontato sarà visibile già nel carrello. In alternativa c’è la versione da 512 GB che scontato arriva a 925€.

Promozione simile è disponibile però anche per gli altri due flagship pieghevoli di casa Samsung ovvero Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5.

Samsung Galaxy Z Fold5 e Flip5: fino a 700 euro di sconto

Samsung Gaalxy Z Flip5 è un pieghevole a “conchiglia”, ovvero lo schermo si piega in orizzontale e da chiuso diventa praticamente uno smartphone compatto. In questa nuova versione ha un display esterno sufficientemente ampio per fare moltissime cose come consultare o rispondere alle notifiche, vedere gli eventi a calendario ma anche aprire quasi tutte le applicazioni grazie a una funzionalità di Good Lock scaricabile dal Galaxy Store. Anche qui processore Snapdragon 8 Gen2 for Galaxy, ampio display interno di qualità , Dynamic AMOLED a 120Hz da 6,7” e duplice fotocamera da 12 megapixel che è possibile usare anche come selfie camera.

Samsung Galaxy Z Flip5 da 512GB è disponibile nelle colorazioni Blue e Green (Yellow e Gray è terminato) a: 759,24€ invece di 1349€ di listino sul Samsung Shop grazie all’offerta in pagina, a cui si cumula lo sconto a carrello 5% facendo il login all’account Samsung e a cui potete aggiungere il coupon sconto GALAXY4U.

Samsung Galaxy Z Fold5 invece è un pieghevole a libro, con lo schermo che si piega in verticale e da chiuso diventa uno smartphone classico (solo leggermente più spesso). È ideale per chi cerca uno smartphone tuttofare, amplifica la produttività grazie alla disponibilità di un display esterno più classico e uno interno più grande per vedere documenti, contenuti multimediali o per giocare. Anche qui il processore è l’ottimo Snapdragon 8 Gen2 for Galaxy, il comparto fotografico è paragonabile agli S23 quindi comunque molto buono, e c’è anche il supporto alla S-Pen acquistabile separatamente, insieme alla cover.

È disponibile in versione 256 GB a 1291€ invece di 1999€ di listino sul Samsung Shop oppure in versione 512 GB a 1329€, grazie all’offerta in pagina, allo sconto ulteriore del 5% a carrello facendo il login all’account Samsung e al coupon GALAXY4U.